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حليف آخر لترامب يخذله.. شركة اتصالات الإمارات تنفي وجود ثغرات أمنية لدى هواوي

البلوشي يقول إن هواوي شريكة في إطلاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بالإمارات (رويترز)
البلوشي يقول إن هواوي شريكة في إطلاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بالإمارات (رويترز)

قال سليم البلوشي كبير المسؤولين التقنيين في شركة دو الإماراتية للاتصالات لرويترز الأحد إن شركته لا ترى دليلا على المخاوف الأمنية بشأن تكنولوجيا هواوي للجيل الخامس.

وأضاف البلوشي "هواوي شريكنا في إطلاق شبكة الجيل الخامس الخاصة بنا (...) ومن وجهة نظر أمنية فإن لدينا مختبراتنا الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، كما نزور معامل هواوي (...) ولم نر أي دليل على وجود ثغرات أمنية محددة في تقنية الجيل الخامس".

وحذرت واشنطن الحلفاء من استخدام معدات الشركة الصينية، التي تقول إنها تمثل خطرا أمنيا.

ونفت شركة هواوي مرارًا مزاعم الولايات المتحدة، التي أثيرت في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة قام بها رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية أجيت باي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلها تستخدم معدات هواوي.

وأجاب البلوشي عند سؤاله حول وقف الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول التي تستخدم معدات هواوي؛ بأن هذا بالتأكيد مصدر قلق، لكن مثل هذا الشيء هو قرار الحكومة، وأضاف "نحن نتبع طرق حكومتنا ونحن خاضعون للرقابة".

المصدر : رويترز
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