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تريد أن تمسح بهاتفك الصور المطبوعة بلا انعكاسات.. عليك بهذا التطبيق

تطبيق غوغل "فوتوسكان" يساعدك في تحويل الصور المطبوعة إلى رقمية من دون ظهور الانعكاسات المزعجة (مواقع التواصل)
تطبيق غوغل "فوتوسكان" يساعدك في تحويل الصور المطبوعة إلى رقمية من دون ظهور الانعكاسات المزعجة (مواقع التواصل)

تظهر عادة انعكاسات ضوئية مزعجة عندما يلتقط المستخدم الصور المطبوعة بواسطة كاميرا الهاتف الذكي. وللتغلب على مثل هذه الانعكاسات فإنه يمكن استعمال تطبيق غوغل "فوتوسكان" (PhotoScan).

يعمل فوتوسكان على إزالة الانعكاسات من الصور، خاصة في ظل ظروف الإضاءة السيئة، من خلال إجراء عمليات المسح الضوئي للصورة المطبوعة بشكل جيد، غير أن جودة الكاميرا بالهاتف الذكي هي التي تؤثر على جودة عمليات المسح الضوئي بشكل حاسم، وكلما زادت جودة الكاميرا كانت نتائج التطبيق أفضل.

ويمتاز تطبيق غوغل المجاني، والمتوفر لأجهزة أندرويد وأبل "آي أو إس"، بسهولة الاستخدام؛ فعند إجراء عمليات المسح الضوئي يتم التقاط الصورة بشكل مركزي لمرة واحدة، وبعد ذلك يتم تمرير الكاميرا على الأربع نقاط، التي يتم إظهار مواضعها على الشاشة، ويقوم التطبيق باحتساب عملية المسح الضوئي من اللقطة الأولى وصور الأقسام المفردة.

ومن ضمن الوظائف العملية في التطبيق العدسة المكبرة الرقمية، التي تساعد المستخدم على قطع زوايا الصورة.

المصدر : الألمانية
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