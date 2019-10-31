موجه لفرق العمل.. مايكروسوفت تكشف عن أجهزة "سيرفيس هب" الجديدة بكيتكوم 2019

أكدت شركة مايكروسوفت الخميس خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) التزامها بإثراء العمل الجماعي عبر المؤسسات، وذلك من خلال الكشف عن جهاز "سيرفيس هب" الجيل الثاني (Surface Hub 2S) المخصص للعمل الجماعي.

ويوفر الجهاز إمكانية حركة غير مسبوقة من خلال عمر البطارية وميزات التعاون وشاشة العرض المميزة بقياس خمسين بوصة.

وفي هذا الصدد، ذكرت المديرة العامة لمكتب مايكروسوفت في قطر لانا خلف -في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن "الابتكار والتعاون أصبحا عناصر أساسية لأي بيئة عمل حول العالم"، مشيرة إلى أن مايكروسوفت صممت جهاز "سيرفيس هب" وفقًا لهذه المعايير.

وأفادت لانا بأن الجهاز تم تصميمه من الألف إلى الياء ليتناسب مع العمل الجماعي، كما أكدت أن الجهاز الجديد يجسد رؤية مايكروسوفت الهادفة إلى إعادة ابتكار الإنتاجية، وكذلك ترسيخ مفهوم العمل الجماعي بأفضل الأفكار وأفضل الطرق التي تمكن من العمل سويًا.

الجدير بالذكر أن الجهاز يمتلك جودة أداء خاصة بالرسومات أعلى بنسبة 50% من الجودة الموجودة في جهاز "سيرفيس هب" الأصلي.

كما يتميز الجهاز بأنه أنحف وأصغر جهاز في فئته، وبالتالي يساعد ذلك في إمكانية إضافته أو دمجه بكل سهولة في أي مساحة مكتبية، إضافة إلى أنه أخف من سابقه بنسبة 40%، مع شاشة عرض أنحف وأرق بمقدار 60%، مما يجعله يتوافق مع أي مساحة، سواء أكانت قاعة مؤتمرات تقليدية أو غرفة اجتماعات.

ويحدث الجهاز عند اقترانه مع كل من الحامل وصندوق المنافذ تجربة تعاونية مثالية تمكن فرق الأعمال من حرية العمل والتنقل بالجهاز، دون الاكتراث بضرورة توصيله بتيار الطاقة.

ويحتوي الجهاز على شاشة "4كي" متعددة اللمس، تصاحبها أفضل تجارب في أداء القلم وجودة الصوت، فضلا عن ذلك يجمع جهاز "سيرفيس هب2" كلا من إمكانات ويندوز10، ومايكروسوفت تيمز، وأوفيس 365، ومايكروسوفت وايت بورد القائمة، وسحابة مايكروسوفت الذكية التي من شأنها تعزيز الإنتاجية وتوفير المرونة اللازمة لتمكين فرق الأعمال من العمل معا بطريقة مبتكرة كليا أينما تواجدوا.