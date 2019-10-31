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مدير حملة ترامب ساخط.. تويتر تقرر حظر الإعلانات السياسية على منصتها

دورسي: تويتر ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية على منصتها ابتداء من 22 نوفمبر/تشرين الثاني(رويترز)
دورسي: تويتر ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية على منصتها ابتداء من 22 نوفمبر/تشرين الثاني(رويترز)
في توجه جديد يبدو أنه أزعج مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أن منصته ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية على مستوى العالم.
 
وغرد دورسي بقوله "اتخذنا القرار بوقف جميع الإعلانات السياسية على توتر على مستوى العالم. نعتقد أن مدى وصول الرسالة السياسية يجب أن يكون مكتسبا، لا أن يتم شراؤه".

وأضاف أن الرسالة السياسية يجدر بها الوصول "عندما يقرر الناس متابعة حساب أو إعادة تغريد. والدفع مقابل الوصول يُزيل هذا القرار، مما يفرض رسائل سياسية محسّنة للغاية وموجهة للناس. ونعتقد أنه لا ينبغي المساس بهذا القرار بالمال".

كما غرد نيد سيغال المدير المالي في توتير أمس الأربعاء بأن الشركة جنت أقل من ثلاثة ملايين دولار من الإعلانات السياسية بدورة 2018. وقال "هذا القرار استند إلى المبدأ لا المال".

ويأتي هذا وسط فحص مكثف لطريقة تعامل شركات وادي السيليكون مع الإعلانات السياسية، حيث تُنتقد شركات التواصل الاجتماعي -وبشكل خاص فيسبوك- بسبب سماحها للسياسيين بنشر إعلانات كاذبة.

وتعليقات دورسي تضعه على نقيض مع كبار المسؤولين التنفيذيين بفيسبوك، بمن فيهم زوكربيرغ وشيريل ساندبيرغ اللذان دافعا بقوة عن سياسة الشركة المتمثلة في عدم التحقق من صحة معلومات الإعلانات السياسية.

وقد كرر زوكربيرغ موقفه من الإعلان السياسي أمس مما سلط الضوء على مقدار التباعد بين سياستي فيسبوك وتويتر.

وبدون الإشارة المباشرة لإعلان دورسي، افتتح زوكربيرغ البيان عن إيرادات الربع الثالث لفيسبوك بالقول "نحن بحاجة إلى توخي الحذر بشأن اعتماد المزيد والمزيد من القواعد" المحيطة بالخطاب السياسي.

وقال إن الإعلان السياسي سيمثل أقل من 0.5% من إيرادات العام المقبل، مشيرا إلى أنه رغم الجدل الإعلامي حول سياسيات فيسبوك، فإن الشركة تستفيد ماليا قليلا من هذا. وأمس أعلنت فيسبوك عن عائدات فصلية للإعلانات بلغت 17.38 مليار دولار، بزيادة 28% عن الفترة ذاتها العام الماضي.

ترامب غير راض
من ناحية أخرى، يبدو أن قرار تويتر لم يكن سارا لحملة دونالد ترامب الانتخابية، حيث وصف مدير الحملة براد بارسكيل خطوة تويتر بأنها "قرار غبي للغاية بالنسبة لأصحاب الأسهم".

وقال في بيان "هذه محاولة أخرى لإسكات المحافظين، حيث إن تويتر تعرف أن الرئيس ترامب لديه البرنامج الأكثر تعقيدا على الإنترنت المعروف على الإطلاق".

قرار تويتر لم يعجب بارسكيل مدير حملة ترامب (الفرنسية)

وفي سلسلة تغريدات مطولة حول قرار تويتر، قال دورسي "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي وفعال للغاية للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة حيث يمكن استخدامها لاستمالة الأصوات للتأثير على حياة الملايين".

 كما قال إن تويتر ستوقف أيضا نشر إعلانات القضايا، والتي تصفها تويتر بأنها إعلانات "تناصر أو تعارض القضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية".

في المقابل، استشهد زوكربيرغ -خلال كلمته في واشنطن- بإعلانات القضايا بوصفها سببا آخر لعدم حظر الإعلانات السياسية، وقال "حتى لو أردنا حظر الإعلانات السياسية، فمن غير الواضح أين سنرسم الحد الفاصل، فهناك إعلانات حول القضايا أكثر بكثير من وجود إعلانات مباشرة حول الانتخابات. فهل سنحظر جميع الإعلانات عن الرعاية الصحية أو الهجرة أو تمكين المرأة؟".

وأوضح دورسي أن شركته ستشارك المزيد من التفاصيل حول سياستها الجديدة هذه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في 22 من الشهر ذاته.

المصدر : مواقع إلكترونية
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