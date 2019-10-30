متخصصة بتقنية التعرف على الوجوه.. لماذا تموّل مايكروسوفت شركة إسرائيلية تراقب الفلسطينيين؟

تستثمر شركة مايكروسوفت الأميركية في شركة إسرائيلية ناشئة تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، رغم تعهد شركة البرمجيات العملاقة بتجنب استخدام التقنية إذا كانت تتعدى على الحريات الديمقراطية، فكيف ذلك؟

تقول الكاتبة أوبليفيا سولون في تحقيق طويل نشره موقع "إن بي سي نيوز" الإخباري أخيرا، إن شركة "أني فيجن" (AnyVision)، التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها لكنها تملك أيضا مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، تبيع نظام برمجيات "مراقبة تكتيكية متقدم" يدعى "بتر تومورو" (Better Tomorrow).

ويتح البرنامج لعملاء الشركة تحديد الأفراد والأشياء في أي بث كاميرا حي، مثل كاميرات الأمن أو الهواتف الذكية، ثم تتبع الأهداف أثناء تحركها بين عمليات البث المختلفة.

وتنقل الكاتبة عن خمسة مصادر على اطلاع بهذا الشأن أن تقنية "أني فيجن" تُشغِّل مشروع مراقبة سري للجيش عبر أرجاء الضفة الغربية. وذكر أحد المصادر أن الاسم الرمزي للمشروع هو "غوغل أيوش"، حيث ترمز "أيوش" إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، و"غوغل" إلى قدرة التقنية في البحث عن الأشخاص. ولا علاقة لشركة غوغل الأميركية بالمشروع.

وتقول الكاتبة إن مشروع المراقبة هذا كان ناجحا جدا لدرجة أن "أني فيجن" فازت بأعلى جائزة دفاع في إسرائيل في 2018، وخلال عرضه أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بالشركة -دون أن يستخدم اسمها- لمنعها "مئات من الهجمات الإرهابية" باستخدام "كم كبير من البيانات".

وتشير الكاتبة إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لا يملكون مواطنة إسرائيلية أو حق التصويت، لكن مع ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية تفرض قيودا على تحركاتهم وتراقبهم.