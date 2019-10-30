أبل تحذر: حدّث جهازك القديم أو افقد قدرة الاتصال بالإنترنت

إذا كنت تحتفظ بهاتف آيفون قديم من عصر ستيف جوبز فإنك ستخاطر بعدم قدرة العديد من التطبيقات في هاتفك على العمل بحلول يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إذا لم تقم بتحديث نظام التشغيل.

فقد حذرت شركة أبل الأميركية بأنه اعتبارا من الساعة 12 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن مالكي آيفون 5 والحاسوب اللوحي آيباد الجيل الرابع لن يكونوا قادرين على الاتصال بالإنترنت أو تشغيل نظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس) ما لم يحدثوا هواتفهم إلى نظام التشغيل آي أو إس 10.3.4.

وسيواجه أولئك الذين لم يحدثوا نظام التشغيل عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت في تطبيق سفاري، والبريد الإلكتروني ومتجر أب ستور وخدمة آيكلاود وخرائط أبل.

كما أن أولئك الذين يملكون هواتف آيفون 4إس وآيباد ميني من الجيل الأول وآيباد من الجيلين الثاني والثالث سيكونون بحاجة إلى تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار 9.3.6.

وبشكل عام فإنه من دون التحديث لن تعمل التطبيقات التي تعتمد على التحديد الدقيق للتاريخ والوقت ولن تستطيع الاتصال بالإنترنت، وذلك في الأجهزة التي صدرت في 2012 أو قبل ذلك التاريخ.

وبحسب أبل فإن المشكلة تكمن في مسألة "التمرير الزمني لنظام جي بي إس" حيث تعمل على إعادة ضبط الوقت في المنتجات القائمة على نظام جي بي إس.

وقد بدأت المشكلة بالتأثير على مثل تلك الأجهزة من مصنعين آخرين اعتبارا من 6 أبريل/نيسان الماضي متسببة في عدم قدرتها على تتبع الوقت، في حين ستبدأ التأثير في أجهزة أبل اعتبارا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني.