بمشاركة دولية ومحلية.. مؤتمرا كيتكوم وميونيخ للأمن ينطلقان بالدوحة

عماد مراد-الدوحة

وسط مشاركة دولية كبيرة، افتتح في الدوحة اليوم مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019" الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات تحت شعار "مدن آمنة وذكية"، واجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

مؤتمر كيتكوم الذي أنطلق بمركز قطر للمؤتمرات بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقطب أكثر من 90 متحدثا و300 شركة عارضة و100 شركة ناشئة و300 من المبتكرين ورواد الأعمال، باعتباره المحطة الشاملة والوجهة المتكاملة للمشاركين الراغبين في عرض حلول التكنولوجيا الذكية وكذلك تبادل المعرفة المتطورة.

"مدن آمنة وذكية" شعار رفعه المؤتمر عرفانا بالدور الكبير الذي تقوم به المدن الذكية في النمو الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن استخدام تقنيات الجيل الخامس سيساهم في توفير حوالي 160 مليار دولار عالميا، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الخدمات الأمنية وتطوير خدمات النقل والمواصلات وتحقيق الاستدامة.

ويستهدف كيتكوم ومؤتمر ميونيخ للأمن مناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، وزيادة الوعي بقضايا الأمن الإلكتروني وتداعياتها وتأثيراتها، حيث تسعى دولة قطر إلى تعزيز تعاونها الإقليمي والدولي لتوفير بيئة إلكترونية آمنة وقوية.

وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي ذكر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن بلاده كانت في طليعة الدول التي تنبهت لأهمية ومزايا المدن الذكية، فبدأت تعزيز بنيتها التحتية وتعزيز جودة الإنترنت لتصبح أول دولة في العالم تطلق خدمات الجيل الخامس (5 جي)، فضلا عن دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعة الرقمية.