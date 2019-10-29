بمشاركة دولية ومحلية.. مؤتمرا كيتكوم وميونيخ للأمن ينطلقان بالدوحة
عماد مراد-الدوحة
|وزير المواصلات والاتصالات القطري أكد الحاجة لمقاومة الجرائم الإلكترونية (الجزيرة)
وتشير الدراسات الى أن القيمة الاقتصادية لإنترنت الأشياء (IoT) ستصل إلى ما يقارب 11 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025 عالميا، فضلا عن أن استخدام التقنيات الذكية في مجال النقل والمواصلات يساهم في انخفاض عدد الحوادث والاختناقات المرورية والانبعاثات الكربونية.
ويضيف السليطي أن بلاده بدأت تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مختلف المستويات جراء استخدام التقنيات الذكية، حيث ساهمت هذه التقنيات في تطوير الحركة المرورية والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم ليصل للمرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا، كما تم تجهيز المنافذ الرئيسية للدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد بأحدث الحلول والتقنيات الذكية.
كل هذه النتائج وغيرها تعكس -وفقا للسليطي- نمو الاقتصاد القطري وقوته واستقراره وقدرته على التنافس عالميا، وهو ما أكدته تقارير اقتصادية عالمية، حيث حلت قطر في المرتبة 29 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة 41 عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي.
قطر التي كانت ضحية لقرصنة إلكترونية شكلت غطاء لإحداث أزمة إقليمية مصطنعة أدت إلى زيادة التوتر في المنطقة، اتخذت -وفقا لوزير المواصلات والاتصالات القطري- العديد من الخطوات التي من شأنها حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني وتطوير الإمكانيات والكوادر الوطنية المتخصصة.
أما رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إشينغر فأكد في كلمته أن ميونيخ للأمن يعد منصة رائدة للحوار من أجل العمل على تطوير الأمن الإلكتروني حول العالم، مشددا على أهمية المبادرات بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال.
ويضيف أن المؤتمر تعاقد العام الماضي مع عدد من شركات القطاع الخاص لتطوير الأمن الإلكتروني ووضع ميثاق ثقة يشمل معايير له، وبموجب هذا الميثاق عملت الشركات الخاصة على تحديثات أمنية لمنتجاتها.
ويرى رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن أن وجود 20 مليار جهاز مرتبط بالإنترنت في العالم يمثل خطرا أمنيا كبيرا على الحكومات والأفراد على حد سواء، لافتا إلى أن القطاع الخاص يتحمل الكثير من مسؤولياته في مجال الأمن الإلكتروني إلا أن الطريق لا يزال طويلا، داعيا الحكومات إلى أن تكون شريكا أساسيا وألا تترك القطاع الخاص بمفرده.
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