الفوتوشوب يؤدي الغرض.. لماذا لن يتصور رئيس آبل مرتديا سماعات أير بودز؟
في الصورة أدناه المنشورة على حساب تيم كوك في تويتر بتاريخ 20 مارس/آذار 2019 يظهر فيها وهو يرتدي سماعات أير بودز وفي الوقت ذاته يرسم تلك السماعات على حاسوب آيباد يحمله في يده.
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March 20, 2019
لكن قبل يومين من هذه التغريدة، نجد أن كوك كان نشر بالفعل الصورة ذاتها ولكنه لم يكن هذه المرة يرتدي فيها سماعات أير بودز في أذنيه، وكانت الرسمة على آيباد الذي يحمله في يده عبارة عن كلمة "هلو" بالإنجليزية.
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March 18, 2019
ويذكر موقع ذا فيرج، المعني بشؤون التقنية، أنه من خلال بحث عن صور أخرى لتيم كوك فإنه لم يجد أي واحدة له وهو يرتدي فيها سماعات أير بودز، مما يثير الاشتباه بأن الصورة الثانية تلاعبت بها الشركة عن طريق فوتوشوب ربما لتظهر رئيسها وهو يرتدي سماعات أير بودز.
ويضيف الموقع أن أقرب حالة لكوك تتعلق بسماعات أير بودز كانت في سنة 2016 أثناء مقابلة على قناة "أي بي سي نيوز" حيث قال إنه ارتدى السماعات لفترة، وحاكى بيديه كأنه يحمل زوج السماعات، لكنه فعليا لم يكن يرتديها أو يحملها بيده.
ويتساءل الموقع: ما الذي يعنيه أن رئيس أقوى شركة تقنية في العالم لم يكلف نفسه أن يرتدي فعليا سماعات الشركة اللاسلكية في أذنيه من أجل صورة ترويجية؟
ويقول بأنه لن يجيب على السؤال، لأنه من الممتع أكثر أن يترك القارئ يتخيل بنفسه، وليس لأن جواب السؤال ربما يكون واضحا مثل "أن وقته قيِّم جدا لدرجة أنه لا يدير حسابه على تويتر بنفسه"، أو "أن آبل تخشى بشدة أن يقوم شخص ما بالتقاط صورة لكوك في اللحظة المحددة التي تسقط فيها إحدى السماعات بالصدفة من أذنه".
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