هل توافق على هذه الطريقة لمنع أبنائك من الدخول إلى مواقع مشبوهة؟

اقترحت وكالة الأمن الداخلي الأسترالية استخدام تقنية مسح الوجه لتأكيد عمر الأشخاص قبل مشاهدة المواد الإباحية على الإنترنت، كما اقترحت وزارة الشؤون الداخلية أيضا استخدام التكنولوجيا لتقييد الوصول إلى مواقع المقامرة.

وتدعو الوكالة للتحقق من العمر عن طريق مطابقة صورة الشخص مع مستند -مثل رخصة القيادة- تم تسجيله بالفعل في وزارة الشؤون الداخلية.

ويمكن أن يساعد ذلك في منع القاصر من استخدام رخصة القيادة الخاصة بوالديه للتحايل على ضوابط التحقق من السن، وقد رفع المقترح إلى لجنة برلمانية للنظر فيه.

وتخلت المملكة المتحدة هذا الشهر عن خطط لإدخال نظام للتحقق من العمر على مستوى البلاد لاستخدامه في مراقبة المواد الإباحية على الإنترنت، بعد سنوات من المشاكل التقنية والمخاوف من المدافعين عن الخصوصية.

ويرى خبراء أن من شأن اقتراح وزارة الشؤون الداخلية أن يكون مقدمة لخطة منفصلة مقترحة من الحكومة الفدرالية لاستخدام تقنية التعرف على الوجه في الوكالات والبنوك وشركات الهاتف.

وتدعو لجنة من النواب لإسقاط الاقتراح بسبب المخاوف من أنه قد يؤدي إلى مراقبة جماعية، مطالبة الحكومة بإعادة صياغة خططها في هذا الشأن.