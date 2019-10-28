تحت شعار "مدن آمنة وذكية".. انطلاق مؤتمر كيتكوم غدا بالدوحة

محمد السيد-الدوحة

وسط مشاركة 444 من الشركات المحلية والدولية والناشئة، تنطلق في العاصمة الدوحة غدا الثلاثاء النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي يقام تحت شعار "مدن آمنة وذكية" على مدى أربعة أيام.

المؤتمر -الذي يقام تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتنظمه وزارة المواصلات والاتصالات- يهدف إلى خلق منصة معرفية لموفري التكنولوجيا وصناع السياسات والخبراء وقادة الرأي، يمكنهم من خلالها عرض التكنولوجيا المبتكرة والأكثر تطورا.

ويستهدف مؤتمر كيتكوم 2019 -الذي يعتبر أضخم فعالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر- جمهورا عالميا لا سيما الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد وقادة الأعمال والأكاديميين والمستثمرين.

وسيتخلل اليوم الأول مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية الخاصة بمخيم البرمجة "كود كامب". وفي اليوم الثاني تقام فعاليات مخيم الأفكار الإبداعية، على أن تقام في اليوم الثالث الجلسات الخاصة بعروض "اعقد صفقتك". أما اليوم الأخير فسيشهد جلسة خاصة لعرض الأفكار والعروض، يعقبها حفل توزيع الجوائز على الشركات الناشئة.

جلسات نقاشية

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة موضوعات خلال الجلسات النقاشية، من أبرزها عملية تطوير المدن الآمنة والذكية، ومستقبل تقديم الخدمات والتكنولوجيا الناشئة، والدروس المستفادة من رائدات الأعمال، والاتجاهات الكبرى، والأشياء الثلاثة التي تهم المستثمرين، وغيرها من الموضوعات.

مؤتمر كيتكوم في نسخته الخامسة يأتي تحت شعار "مدن آمنة وذكية" (كيتكوم)

وتؤكد ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات أهمية المؤتمر باعتباره منصة عالمية تستهدف تعزيز الوعي والفهم حول مستقبل المدن الذكية، وتطوير المبادرات الذكية من أجل مستقبل مستدام.

وتعتبر أن قطر أحرزت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة بمجال تحقيق الريادة في توظيف تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع التحول الرقمي بالقطاعات الخمسة ذات الأولوية في دفع مسيرة تنويع الاقتصاد ودعم إستراتيجية النمو.

وترى المسؤولة القطرية أن المؤتمر فرصة ممتازة لكافة أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك المهتمين من باقي القطاعات، للتعرف على آخر ما توصّل إليه بهذا المجال، كما يتيح مشاركة الجمهور المحلي والعالمي آخر ما أنجزته قطر في الخدمات والتطبيقات الذكية، وهو ما يضع الدوحة على الخريطة العالمية للمدن الذكية.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من مئة متحدث يمثلون ثلاثين دولة، و276 شركة ومؤسسة محلية من القطاعين الحكومي والخاص منها خمسون شركة ناشئة، و168 شركة ومؤسسة دولية منهم خمسون ناشئة.