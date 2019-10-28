مجاني.. هذا المتصفح آمن ويعزز خصوصيتك

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق ميزات جديدة في إصدار فايرفوكس 70 الجديد لحظر عمليات التتبع والحفاظ على الخصوصية بالإنترنت.

وأوضحت الشركة الأميركية أن ميزة أنتي تراكنغ Anti-Tracking الجديدة تتيح للمستخدم الاطلاع على محاولات التتبع التي تم حظرها في أي صفحة ويب مفتوحة.

ولا يتطلب الأمر سوى النقر على علامة الدرع الموجودة على الحافة اليسرى لشريط العنوان، وهنا تظهر أيضا معلومات من خدمة فايرفوكس مونتير، التي تقوم بتنبيه المستخدم إلى حالات تسريب البيانات أو سرقة معلومات تسجيل الدخول المتعلقة بصفحات ويب معينة.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في متصفح فايرفوكس 70 الجديد دمج مدير كلمات المرور لوك وايز Lockwise، الذي لا تقتصر مهمته على إدارة معلومات تسجيل الدخول فحسب، وإنما يقوم بإنشائها.

لكن يتعين على المستخدم في البداية تثبيت مدير كلمات المرور وجعله أداة إضافية في المتصفح، ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان الإصدار 70 مثبتا بالفعل على جهازه من خلال بند القائمة "Help/About Firefox"، وإذا لم يكن الوضع كذلك فإنه يتعين عليه تنزيله على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من التقنيات التي تمكن شبكات الدعاية والإعلانات وشبكات التواصل الاجتماعي من تتبع سلوكيات المستخدم على الويب من أجل إظهار الإعلانات حسب اهتماماته الشخصية، ومن ضمن هذه التقنيات ملفات تعريف الارتباط المعروفة باسم "ملفات الكوكيز" أو تقنية "بصمات الأصابع".