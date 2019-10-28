أحدث حلول المدن الذكية والآمنة من هواوي في "كيتكوم 2019"

تعرض شركة هواوي الرائدة عالميا في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، أحدث منتجاتها من حلول تقنية للمعلومات والاتصالات في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019".

وتستعرض هواوي -بصفتها الراعي اللؤلؤي لهذا الحدث- في جناحها بالمعرض دور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة اتصالات المؤسسات وتواصل المجتمعات مع العالم الخارجي، الذي باتت تقوده التقنية الرقمية ويعتمد أكثر من أي وقت مضى على التقنيات المبتكرة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات.

ويتيح معرض "كيتكوم 2019" للزوار فرصة التعرف على تقنيات بشأن المدن الذكية والآمنة التي تقدمها شركة هواوي وتسهم في تحقيق التحول الرقمي على مستوى الشركات والأفراد، إضافة إلى دفع عجلة تطور المدن وأمنها بتمكين مختلف القطاعات الحيوية.

وستعرض هواوي مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية التي تدعم التوسع السريع في المناطق الحضرية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز أمن المدن.

وتمتلك هواوي شراكات طويلة الأمد مع مختصين في الأمن العالمي لتوفير حلول شاملة في مجال السلامة العامة، حيث تسهم هذه الحلول في تسهيل التواصل ومشاركة الأفكار ومختلف السيناريوهات على مستوى القيادة، بالإضافة لميزات الإرسال المرئي السريع بهدف تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ.

كما تتضافر ميزات المنصات السحابية والتحليلات الذكية لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

هواوي الراعي اللؤلؤي لمؤتمر كيتكوم بنسخته الخامسة في الدوحة (الجزيرة)

هواوي في كيتكوم 2019 لدعم المدن الذكية

وبحسب موقع زاوية، قال تشارلز يانج رئيس شركة هواوي الشرق الأوسط "تستثمر هواوي في تطوير حلولٍ ابتكارية متقدمة تسعى للإسهام في تحسين المجتمعات من خلال توفير بيئة أكثر أمانا وذكاءً وتواصلا، ويسرنا -كراعٍ لؤلؤي- أن نعرض حلولنا في معرض كيتكوم لهذا العام انطلاقا من يقيننا أن المدن الذكية تتطلب بنية تحتية ذكية".

من جانبه، قال مسؤول الأمن الإلكتروني العالمي في هواوي أندي بوردي -الذي يشارك في اجتماعات مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019- "تفرض عملية التوسع السريع للمناطق الحضرية تحديات كبيرة على المدن من حيث الأمان وتركيبة البنية التحتية، ويعتمد مسؤولو المدن في هذه الحالات على تقنية المعلومات والاتصالات للمساعدة في حماية الناس، مستفيدين من الميزات الكثيرة التي باتت تتيحها هذه الصناعة وفي مقدمتها الشبكات السريعة المدمجة بالذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة السحابية"، بحسب موقع زاوية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قطر فرانك فان إن "معرض "كيتكوم 2019" منصة مثالية لمشاركة تجاربنا العالمية وعرض مجموعتنا الكاملة من المنتجات والحلول المتقدمة الواسعة الانتشار في قطر، وسوف نركز هذا العام على الحلول التي تدعم خطة قطر للتحول الرقمي الذكي، ونناقش متطلبات السوق المحلية مع مختلف شركائنا لنكون على أهبة الاستعداد لدعم مسار الرقمنة في قطر".