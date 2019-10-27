أسوأ مخاوف زوكربيرغ وأميركا تتحقق.. التنين الصيني يستعد لغزو العملات الرقمية

أقر برلمان الصين قانونا جديدا بشأن التشفير، في وقت تستعد فيه البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر من يوم السبت، وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قد حذر من تقدّم الصين على الولايات المتحدة في مجال العملات الرقمية في حالة رفض النواب مشروع عملته الرقمية المسماة ليبرا.

وأنشأ البنك المركزي الصيني فريق بحث في عام 2014 لاستكشاف إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صناع السياسة على عرض النقود.

وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي الصيني الشهر الماضي إن العملة الرقمية الجديدة التي اقترحتها الصين ستشبه بعض العملات المنافسة مثل عملة فيسبوك ليبرا التي يمكن استخدامها عبر منصات الدفع الرئيسية مثل "وي شات" (WeChat) و"علي باي" (Alipay).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البرلمان قوله إن قانون التشفير الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل يهدف إلى "تسهيل تطوير أعمال التشفير وضمان أمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات".

وينص القانون على أن الدولة تشجّع وتدعم البحث والتطبيق للعلوم والتكنولوجيا في التشفير وتضمن السرية.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة على تحذير زوكربيرغ في جلسة الاستماع أمام اللجنة المالية لمجلس النواب الأميركي من إمكانية ترك الساحة للصين في مجال العملات المشفرة في حالة رفض النواب مشروع عملته المسماة "ليبرا"، وقد تعرض رئيس فيسبوك لانتقادات كبيرة بشأن مشروعه من قبل المشرعين والصحافة الأميركية.