ترامب ينصح رئيس أبل بشأن تصميم آيفون.. فماذا قال؟ وكيف قوبلت نصيحته؟

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تغريدة جديدة في حسابه على تويتر رسالة إلى رئيس شركة أبل تيم كوك يقدم فيها رأيه في تصميم هاتف آيفون.

ويذكر موقع "مشابل" المعني بشؤون التقنية هذه القصة بطريقة ساخرة فيقول: "مساء الجمعة قرر الخبير الفني الشهير ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن صديقه الرئيس التنفيذي لشركة أبل احتاج إلى نصيحة صغيرة في تصميم الأجهزة. ولدى ترامب بعض الأفكار حول التخلص التدريجي من زر الشاشة الرئيسية في آيفون".

وكتب ترامب في تغريدته التي نشرها أمس يقول "إلى تيم: الزر على هاتف آيفون كان أفضل بكثير من الزلق (على الشاشة)!

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

وبالطبع، فإن أبل كانت تخلصت من زر العودة إلى الشاشة الرئيسية في 2017، أي قبل عامين، وذلك مع طرح آيفون إكس، لكن يبدو أن ترامب أدرك هذا الأمر الآن.

ويقول موقع "مشابل" ساخرا إنه تواصل مع أبل "لمعرفة إذا كانت الشركة ستأخذ بعين الاعتبار نقد الرئيس المفيد والمستنير، لكنه لم يتلق أي رد فوري.

ويضيف "نحن نفترض أن كوك يزلق إلى اليسار معظم الأشياء التي تتعلق بترامب"، في إشارة إلى أن كوك يحذف ما يتعلق بترامب، وذلك أن زلق الرسالة إلى اليسار يؤدي إلى حذفها.

طبعا تغريدة ترامب لم تمر مرور الكرام على جمهور المعلقين الذين سخر معظمهم منها، فكتب أحدهم (ويدعى "إيغوين جو، إم دي") ما يمثل إعادة صياغة لرسالة ترامب إلى كوك؛ لتصبح كالتالي:

"إلى تيم أبل:

لقد أصبتُ بالشيخوخة والهذيان وأدركت للتو أن زر الرئيسية أزيل من جميع هواتف آيفون منذ 2017 وتم استبداله بعملية الزلق. لقد كان الأمر صادما بالنسبة لي هنا في عام 2019، بعد عامين، لأن الأمر يبدو كأنه قد حدث الآن".

To Tim Apple:



I’m getting senile and delirious and just realized today that all iPhones since 2017 had the home button removed and replaced with a swipe. It was very shocking to me here in 2019, two years later because it feels like it just happened.



Sincerely,

Dear Leader — Eugene Gu, MD (@eugenegu) October 25, 2019

وعلقت أخرى (وتدعى أنجيلا بيلكامينو) بطريقة كلام ترامب نفسها:

"إلى دونالد.. أوباما كان أفضل بكثير".

To Donald: Obama was FAR better! — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) October 25, 2019

وكتب ثالث يطلق على نفسه اسم "سانتا كلوز، سي إي أو" ساخرا على لسان رئيس شركة أبل "تيم أبل: حسنا يا أولاد، أعتقد أننا سنعود إلى الوراء ثلاثة عقود لأن ستوبي ماكغريسي فينغرز (في كناية عن ترامب) لا يستطيع زلق (الشاشة)".

وغرد ""ليدلي ليغيت" يقول ساخرا من ترامب "كم أنت مخطئ، فتقنية هوية الوجه أكثر تفوقا بكثير، لكنني أفترض أنها ربما لن تعمل بشكل جيد مع البشرة المتقدمة في السن والجافة والمرشوشة بالألوان".

Also, you're wrong.



Face ID is far superior technology, but I suppose it may not work as well with older, dried out, & spray-colored skin. — Liddle’ LeGate ???? (@williamlegate) October 25, 2019

إلى جانب آلاف التعليقات الأخرى التي يحمل معظمها طابع السخرية. وحتى كتابة هذا الخبر فإن تغريدة ترامب حظيت بأكثر من 26 ألف إعادة تغريد، وأكثر من 118 ألف إعجاب، وعلق عليها أكثر من 21 ألف شخص.