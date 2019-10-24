شاهد.. خوذة جديدة لقائدي الدراجات الهوائية من تطوير آبل

أعلنت آبل عن إطلاق الخوذة الذكية لوموس ماتركس (Lumos Matrix) لقائدي الدراجات الهوائية، والتي يتم التحكم فيها عبر هواتف آيفون.

وأوضحت الشركة الأميركية أن خوذتها الجديدة مجهزة بشاشة أل إي دي LED على الجهة الخلفية بدرجة سطوع 1000 لومن، وتعمل مصباح إضاءة خلفيا، كما يمكن أن تعرض أنماطا قابلة للتخصيص لتحسين الرؤية على الطريق بالظلام، ومصباح تغيير الاتجاه، ومصباح تحذير أوتوماتيكيا يشبه ضوء المكابح.

ويمكن تشغيل وظيفة تغيير الاتجاه بواسطة وحدة تحكم عن بعد يتم تثبيتها في المقود أو عبر تطبيق لوموس على آيفون أو آبل ووتش.

وتمتاز بطارية الخوذة بفترة تشغيل تتراوح بين أربع وعشر ساعات، بعدها سيلزم شحن البطارية بالكامل في غضون خمس ساعات.

وتتوفر الخوذة الذكية الجديدة -التي يبلغ وزنها 580 جراما- باللون الأسود أو الأبيض، بسعر يبلغ نحو 250 دولارا.