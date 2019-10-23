من ملك التصوير الليلي المتوج.. أبل آيفون 11 أم غوغل بكسل 4؟

عندما أعلنت شركة أبل عن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة لهاتفها الجديد آيفون 11، انتظر الجميع بفارغ الصبر وضع التصوير الليلي الجديد مقابل وضع الرؤية الليلية في هاتف بكسل 4 لشركة غوغل، وبمعنى آخر أبل ضد غوغل. ولمعرفة الهاتف المتفوق في اختبار التصوير الليل أجرى موقع "ماك وورلد"، المعنيّ بأخبار شركة أبل اختباره الخاص بين هاتفي آيفون 11 وبكسل 4.

لكن بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها الموقع (الذي يتميز بطبعه بتغطيته الإيجابية لمنتجات أبل)، فإن حسم مسألة "ملك التصوير الليلي" بشكل نهائي يتطلب مزيدا من الاختبارات المتعلقة ببكسل 4 الذي طرحته غوغل أخيرا.