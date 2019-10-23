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من ملك التصوير الليلي المتوج.. أبل آيفون 11 أم غوغل بكسل 4؟

آيفون 11 (يمين) تفوق في اختبارات التصوير الليلي على بكسل 4 (مواقع التواصل)
آيفون 11 (يمين) تفوق في اختبارات التصوير الليلي على بكسل 4 (مواقع التواصل)
عندما أعلنت شركة أبل عن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة لهاتفها الجديد آيفون 11، انتظر الجميع بفارغ الصبر وضع التصوير الليلي الجديد مقابل وضع الرؤية الليلية في هاتف بكسل 4 لشركة غوغل، وبمعنى آخر أبل ضد غوغل.  ولمعرفة الهاتف المتفوق في اختبار التصوير الليل أجرى موقع "ماك وورلد"، المعنيّ بأخبار شركة أبل اختباره الخاص بين هاتفي آيفون 11 وبكسل 4. 
 
لكن بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها الموقع (الذي يتميز بطبعه بتغطيته الإيجابية لمنتجات أبل)، فإن حسم مسألة "ملك التصوير الليلي" بشكل نهائي يتطلب مزيدا من الاختبارات المتعلقة ببكسل 4 الذي طرحته غوغل أخيرا.
 
أما حاليا، فإن النتائج المبكرة تظهر التفوق الواضح لهاتف آيفون 11 على بكسل 4 في معظم أوضاع التصوير الليلي، كما هو واضح في الصور أدناه، حيث الصورة إلى اليمين هي لآيفون 11 والصورة إلى اليسار هي لبكسل 4.

 

 
 
  
 
 
وبحسب موقع ماك وورلد، فإن آيفون 11 أدى وظيفة أفضل في التصوير الليلي، وصوره تمتعت بدقة ألوان أفضل. ومع ذلك كان هناك بعض الصور التي تفوق فيها بكسل 4 مثل هذه الصورة:
 
 
من جهته، يقول موقع "9 تو 5 ماك" -وهو موقع آخر مختص بأخبار شركة أبل- إن آيفون 11 هو الملك الجديد للتصوير الليلي، لكن مع ذلك فإن نمط التصوير الليلي في الهواتف الذكية لا يلبي الحد الأقصى المطلوب ليكون بديلا عن كاميرا السفر، مع أنه يقوم بعمل رائع في التصوير لمواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر : مواقع إلكترونية
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