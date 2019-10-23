في بحثها عن المواهب التقنية.. تويوتا تتعاقد مع أور كرود الإسرائيلية

قالت تويوتا تسوشو، وهي وحدة تابعة لمجموعة تويوتا اليابانية، إنها شكلت شراكة للاستثمار في الشركات الناشئة مع منصة أور كرود (Our Crowd) الإسرائيلية للاستثمار.

وذكرت عملاق الشركات اليابانية اليوم الأربعاء أنها ستسعى إلى الاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على أجهزة الاستشعار والتعرف على الصور وتحليل البيانات والأمن، بالإضافة إلى التقنيات في القطاعات الأخرى مثل المدن الذكية والطب والصحة الرقمية والبيئة والزراعة والبيانات الضخمة.

ومن جانبها ستقوم أور كرود -التي تأسست عام 2013 في القدس المحتلة- بالعمل على اكتشاف المواهب التقنية لتويوتا في إسرائيل والعالم، حيث تملك فروعا بالولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ، ويرأس المنصة جون ميدفيد أحد أكبر المستثمرين الإسرائيليين في مجالات الشركات التقنية الناشئة.