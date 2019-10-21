مع من تتكلم سيارتك وماذا تقول عنك؟ شركة إسرائيلية تحصل على تمويل لمعرفة هذا

حصلت شركة أبستريم سيكيورتي (Upstream Security) في إسرائيل على تمويل بقيمة ثلاثين مليون دولار، من مجموعة واسعة من شركات صناعة السيارات العالمية وشركات رأس المال الاستثماري، في وقت تتطلع فيه الشركة للاستفادة من السوق الصاعدة لبرامج حماية المركبات المتصلة بالإنترنت من المتسللين.

وتزايدت عمليات سرقة السيارات عن بعد عبر اتصال المتسللين بها باستخدام الإنترنت، خصوصا عندما أظهرت مقالة نشرتها مجلة ويرد عام 2015 المتخصصة بالتقنية، اختراق سيارة جيب شيروكي -أس يو في- أثناء القيادة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الأمن الإلكتروني للسيارات نموا هائلا، من حوالي 16 مليون دولار في عام 2017 إلى 2.3 مليار دولار في عام 2025، بحسب أي أتش أس ماركت (IHS Markit).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبستريم سيكيورتي، يوف ليفي، في بيان إن "هذا التمويل شهادة على خطورة المشكلة التي تعالجها الصناعة"، وأعلن أن شركته حصلت على 30 مليون دولار من "ألاينس فنتشرز" -وهو صندوق رأس المال الاستثماري لشركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات و"نيسان" اليابانية- وشركة ميتسوبيشي موتورز.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو، وشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، وشركة التأمين الوطنية، وتشارلز ريفر فنتشرز، وجليلوت كابيتال، ومانيف موبيليتي؛ جميعها شاركت أيضا في التمويل.

وقال دان ساهر نائب رئيس أبستريم سيكيورتي لرويترز "المشكلة التي تؤرق بعض مجالس إدارة شركات صناعة السيارات في الحقيقة هي العواقب والمخاطر للتكنولوجيا التي لدينا الآن في سياراتنا، بمجرد أن نقدم للمخترقين إمكانية الاتصال بها. لا توجد شركة تريد أن تكون الشركة التالية التي يستولي المخترقون على إحدى سياراتها".

وأضاف أن المتسللين الذين يؤثرون على سلامة السيارات سيكونون بمثابة نهاية صناعة السيارات الحديثة، مشيرا إلى أنه حتى سحب أو إتلاف إحدى طرازات الشركة بسبب الاختراق، قد يكون مكلفا أيضا.

وقال ساهر إن أبستريم سيكيورتي سوف يستخدم الأموال لمضاعفة عدد الموظفين، خاصة في المبيعات وكذلك البحث والتطوير.

وقال يونسونغ هوانغ نائب رئيس مجموعة الاستثمار المفتوح لتطوير الابتكار في شركة هيونداي الكورية للسيارات، إن "الأمن هو العنصر الأساسي في السيارة المتصلة الذي لا يمكننا المساومة عليه. لقد أوضح أبستريم سيكيورتي كيف يمكن لتقنية الأمان المحسنة أن تعزز من أمن المركبة".