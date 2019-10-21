إطلاق خدمة غوغل ستاديا للألعاب السحابية في 19 نوفمبر

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق خدمتها الجديدة للألعاب السحابية "ستاديا" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتقوم خدمة ستاديا على مبدأ بث ألعاب الفيديو عبر السحاب من مراكز حوسبة كبيرة لغوغل إلى جهاز المستخدم، سواء أكان تلفزيونا أم حاسوبا شخصيا أم لوحيا أم هاتفا ذكيا.

وكل ما تحتاج إليه الخدمة كي تعمل هو اتصال سريع بالإنترنت وجهاز يعمل بمتصفح كروم، إلى جانب ذراع التحكم التي ستطرحها غوغل للبيع مع طرح الخدمة.

ووفقا لذلك، فإنه مع خدمة ستاديا سيتم بث صورة الفيديو الخاصة باللعبة فقط، في حين تتحمل حواسيب غوغل ثقل معالجة الرسوميات ثلاثية الأبعاد للعبة، ولن يضطر المستخدم إلى تحمل تكاليف شراء جهاز ألعاب فيديو أو حاسوب قوي لتشغيلها.

وأوضحت الشركة أنه من خلال قوة الحوسبة غير المحدودة نظريا لمراكز الحوسبة الكبيرة فإنه يمكن إنشاء نماذج ألعاب جديدة تماما.



وقالت إنه يمكن للاعب الانتقال بسلاسة من مقطع فيديو يوتيوب إلى اللعبة المعنية أو عوالم الألعاب الضخمة التي تتضمن أحداثا في الوقت الحقيقي.



وكانت غوغل أتاحت للمستخدمين الأوائل منذ الصيف الماضي حق الوصول إلى ما يعرف باسم "إصدار المؤسسين"، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الأساسي من ستاديا مجانا بإمكانات تقنية محدودة، ولكن يتعين على عشاق الألعاب الذين يرغبون في الاستمتاع بدقة رسوميات عالية وألعاب إضافية دفع اشتراك شهري نظير هذه الخدمة، كما يتعين عليهم شراء بعض الألعاب.