ميزة جديدة بخرائط غوغل يحبها السائقون لكن الشرطة تكرهها

في إطار سعي غوغل المتواصل لدمج مزايا من تطبيق وايز بتطبيق خرائط غوغل، أضافت الشركة الأميركية ميزة أخرى تسمح للسائقين التحذير من وجود مصائد الشرطة لرصد تجاوزات السرعة.

ووايز تطبيق مملوك لغوغل أساسا، وهو يتمتع بهذه الميزة منذ فترة طويلة، لكن يبدو أن غوغل تسعى لنقل مزاياه إلى تطبيق خرائطها الشهير في خطوة ربما تؤدي إلى الاستغناء عن التطبيق الأول نهائيا.

ففي خطوة تجعل خرائط غوغل يبدو أشبه بتطبيق وايز أعلنت غوغل أنها بدأت السماح للسائقين من مستخدمي خرائط غوغل على نظام "آي أو أس" بالإبلاغ عن الحوادث ومصائد السرعة والاختناقات المرورية، وعلى نظامي "آي أو أس" وأندرويد سيتمكن المستخدمون من الإبلاغ عن مخاطر الطريق الأخرى والحوادث مثل إصلاحات الطرق وإغلاقات مسارب الطريق والمركبات المعطلة ووجود أجسام بالشارع كالحطام مثلا.

وكانت غوغل وفرت من قبل لمستخدمي خرائط غوغل لنظام أندرويد إمكانية الإبلاغ عن الحوادث ومصائد السرعة والاختناقات المرورية.

والمزايا السابقة جميعها من صلب تطبيق وايز، ومن الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من المستخدمين يفضلون استخدام وايز على خرائط غوغل.

فقد أصبح بإمكانك عندما تكون في وضعية تصفح خرائط غوغل أن تنقر لإضافة تقرير ثم تختار من قائمة طويلة تتضمن: حادث، مصيدة سرعة، بطء حركة، إنشاءات، إغلاق مسرب، مركبة معطلة، وجسم على الطريق.