ميزة جديدة بخرائط غوغل يحبها السائقون لكن الشرطة تكرهها
في إطار سعي غوغل المتواصل لدمج مزايا من تطبيق وايز بتطبيق خرائط غوغل، أضافت الشركة الأميركية ميزة أخرى تسمح للسائقين التحذير من وجود مصائد الشرطة لرصد تجاوزات السرعة.
ووايز تطبيق مملوك لغوغل أساسا، وهو يتمتع بهذه الميزة منذ فترة طويلة، لكن يبدو أن غوغل تسعى لنقل مزاياه إلى تطبيق خرائطها الشهير في خطوة ربما تؤدي إلى الاستغناء عن التطبيق الأول نهائيا.
ففي خطوة تجعل خرائط غوغل يبدو أشبه بتطبيق وايز أعلنت غوغل أنها بدأت السماح للسائقين من مستخدمي خرائط غوغل على نظام "آي أو أس" بالإبلاغ عن الحوادث ومصائد السرعة والاختناقات المرورية، وعلى نظامي "آي أو أس" وأندرويد سيتمكن المستخدمون من الإبلاغ عن مخاطر الطريق الأخرى والحوادث مثل إصلاحات الطرق وإغلاقات مسارب الطريق والمركبات المعطلة ووجود أجسام بالشارع كالحطام مثلا.
وكانت غوغل وفرت من قبل لمستخدمي خرائط غوغل لنظام أندرويد إمكانية الإبلاغ عن الحوادث ومصائد السرعة والاختناقات المرورية.
والمزايا السابقة جميعها من صلب تطبيق وايز، ومن الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من المستخدمين يفضلون استخدام وايز على خرائط غوغل.
فقد أصبح بإمكانك عندما تكون في وضعية تصفح خرائط غوغل أن تنقر لإضافة تقرير ثم تختار من قائمة طويلة تتضمن: حادث، مصيدة سرعة، بطء حركة، إنشاءات، إغلاق مسرب، مركبة معطلة، وجسم على الطريق.
|مجموعة كبيرة من الخيارات تظهر للمستخدمين عند النقر على خيار إضافة تقرير بخرائط غوغل (الجزيرة)
ورغم أن السائقين قد يسرهم على الأرجح هذا التحديث، فإنه لا يمكن قول الشيء ذاته عن الشرطة التي طالبت في السنوات الأخيرة بأن يتم إزالة ميزة تحديد أماكن وجود الشرطة من تطبيق وايز.
وكتبت دائرة شرطة نيويورك في فبراير/شباط تخاطب الشركة "دائرة شرطة نيويورك تدرك أن تطبيق وايز للجوال يسمح حاليا للناس بالإبلاغ عن نقاط التفتيش، وبناء عليه نطالب غوغل مع استلام هذه الرسالة بإزالة هذه الوظيفة فورا من تطبيق وايز".
ولا تفرق الميزة في تطبيق وايز -والنسخة الجديدة في تطبيق خرائط غوغل- بين الشرطة التي تنصب مصائد سرعة أو نقاط تفتيش أو بكل بساطة تكون متوقفة إلى جانب الطريق.
وفي وقت سابق، طالبت دائرة شرطة لوس أنجلوس ورابطة العمداء الوطنية بأن يتم إسقاط هذه الميزة من تطبيق وايز.
وكتبت رابطة العمداء عام 2015 "لا يوجد مغزى أو سبب أخلاقي أو قانوني لوضع زر تحديد مواقع الشرطة بالتطبيق، نحن قلقون من أن يجد الإرهابيون وجماعات الجرائم المنظمة والعصابات -بهذه الميزة- أداة قيمة لتوسعة أنشطتهم غير القانونية".
أما غوغل فكان ترد دائما بأن السائقين يخفضون سرعتهم، ويطيعون القوانين بدقة عندما يعلمون بوجود شرطة قريبة.
من ناحية أخرى يشير موقع "إنك" المعني بشؤون التقنية إلى أن العائد المادي قد يلعب دورا في معارضة الشرطة لهذه الميزة، رغم أنهم لن يعترفوا صراحة بفكرة حصولهم على حصص من عدد المخالفات التي يصدرونها أو الاعتقالات التي يقومون بها.
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