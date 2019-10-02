بحثا عن بديل لتقنية الجيل الخامس.. ترامب يستعين بفنلندا لمواجهة هواوي وروسيا

من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفنلندي سولي نينيستو عندما يلتقيان سبل إيجاد بدائل لتقنية الجيل الخامس المعروضة من شركات معدات الاتصالات الصينية كهواوي، على حد قول مسؤول إداري كبير.

وتعد فنلندا موطن شركة نوكيا للاتصالات التي طورت بسرعة تقنية الجيل الخامس لتنافس تقنية شركتي هواوي و"زد تي إي" الصينتين.

وتقدم نوكيا أحد البدائل القليلة القابلة للتطبيق لتلك البلدان التي تعتز بخصوصية بيانات مواطنيها وسلامة البيانات وأمن البنية التحتية الحيوية الخاصة بهم.

وقادت واشنطن حملة عالمية لإقناع الحلفاء بحظر هواوي من قائمة الشركات المفضلة لتطوير شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، زاعمة أن أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات يمكنها التجسس على مستخدمي هذه الشبكات، غير أن هواوي نفت هذه المزاعم.

ووضعت واشنطن أيضًا شركة هواوي على قائمة سوداء تمنع الشركات الأميركية من بيع معظم منتجات ثاني صانع للهواتف الذكية في العالم بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي.

كما من المتوقع أن يتطرق ترامب والرئيس الفنلندي سولي نينيستو إلى ما وصفه المسؤول بالعدوان الروسي والطموحات الصينية في القطب الشمالي.

في وقت سابق من هذا العام، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن روسيا تتصرف بقوة في المنطقة القطبية الشمالية، ويجب مراقبة تصرفات الصين هناك عن كثب أيضًا.