شكاوى من المستخدمين.. انقطاع خدمة تويتر عن البث

عانت منصة تويتر من تعطل جزئي في الخدمة، أدى إلى ورود شكاوى عن انقطاعات متكررة من مستخدمي خدمة التدوين المصغرة في آسيا وأوروبا، بالإضافة لمجموعة من المشكلات التي تحدث أثناء عرض ومشاهدة أنواع معينة من المحتوى.

وتعد عدم القدرة على نشر أنواع معينة من المحتوى على الموقع -مثل استطلاعات الرأي، والوسائط- من أبرز المشاكل التي تم الإبلاغ عنها.

وتلقى موقع أوتاج ريبورت -وهو موقع خاص بمراقبة الانقطاع عن المواقع الكبرى- أكثر من أربعة آلاف تقرير حول الحادث على مستوى العالم، بما في ذلك اليابان وكندا والهند.

وبالرغم من أن بعض المستخدمين ما زالوا قادرين على نشر تغريدات نصية، فإنهم يقولون إنهم يواجهون مشكلات، بينما لا يرى مستخدمون آخرون أحدث الردود على تغريداتهم.

وهناك بعض المستخدمين القادرين على مشاهدة أحدث الردود من خلال إصدار أقدم من تطبيق تويتر على نظام آي أو إس، لكنهم ليسوا قادرين على رؤية الردود من خلال نسخة الويب على أجهزة حواسيب سطح المكتب.

كما أبلغ بعض مستخدمي تويتر عن مشكلات تتعلق بنشر التغريدات ضمن نظام التشغيل أندرويد، ويبدو أن المواضيع الرائجة متوقفة.

وتمكن العديد من المستخدمين مؤخرا من تسجيل الدخول للوصول إلى تويتر، ولم تصدر الشركة بيانا رسميا بشأن تحديث حالة الانقطاع.

وقالت الشركة في تغريدة "ربما واجهتك مشكلة في التغريد، أو الحصول على إشعارات، أو الاطلاع على دي أم أس (الرسائل المباشرة). إننا نعمل حاليا على إصلاحها، ويجب أن تعود إلى طبيعتها قريبا".