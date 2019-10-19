فيسبوك تطلق قريبا قسما للأخبار وتستعين بمؤسسات نيوز كورب

ذكرت شركة فيسبوك أن قسم الأخبار الذي تعتزم إطلاقه هذا الخريف سينشر عناوين من صحيفة وول ستريت جورنال ومؤسسات إعلامية أخرى تابعة لنيوز كورب.

وقالت وول ستريت جورنال التي كانت أول من نشر الخبر، إن واشنطن بوست وبزفيد نيوز وبيزنس إنسايدر توصلت أيضا إلى اتفاق مماثل مع شركة فيسبوك، وأوضحت أن الشركة ستدفع رسوم ترخيص لتلك المؤسسات الإخبارية لتزويدها بعناوين الأخبار.

ودعا مؤسس نيوز كورب روبرت مردوخ، فيسبوك العام الماضي إلى دفع أموال مقابل نشر أخبار المؤسسات الإخبارية الموثوق بها بينما سيشرف فريق من المحررين على انتقاء العناوين التي تظهر في قسم الأخبار وستختار خوارزمية الشركة أخبارا أخرى، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال.

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ إن شبكة التواصل الاجتماعي ستعطي الأولوية للأخبار الجديرة بالثقة من خلال تحديد المنافذ الإعلامية رفيعة المستوى، وذلك ردا على انتقادات بأن فيسبوك تتبع نهجا متساهلا مع التقارير الإخبارية المزيفة وحملات التضليل المدعومة من الدول.