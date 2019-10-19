سينهايزر تطلق سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب

طرحت شركة سينهايزر سماعة الرأس "جي أس بي 370" (‫370 GSP) اللاسلكية المخصصة لعشاق الألعاب، التي يصل عمر بطاريتها إلى مئة ‫ساعة.

‫وأوضحت الشركة الألمانية أن السماعة الجديدة، التي يبلغ وزنها ‫285 غراما، تمتاز بسلاسة الارتداء، وذلك بفضل جسمها المغطى بالجلد ‫الصناعي وسدادة الأذن الجلدية.

‫وأشارت سينهايزر إلى أن السماعة الجديدة تعمل بترددات تقع بين عشرين وعشرين ألف هرتز، كما تم تصميم الميكروفون لتقليل الضوضاء المحيطة بشكل فعال ‫ويمكن كتمه بمجرد رفعه.

‫ويرافق السماعة طاقم مكون من كابل دونغل يو أس بي، الذي يتيح ‫إمكانية استعمال السماعة مع الحاسوب الشخصي وعلى جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4.

‫وأعلنت سينهايزر أن سعر السماعة اللاسلكية "جي أس بي 370" الجديدة يبلغ 199 ‫يورو (222 دولارا).