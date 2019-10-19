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سينهايزر تطلق سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب

سماعة الرأس اللاسلكية "جي أس بي 370" الجديدة يصل عمر بطاريتها إلى 100 ساعة (الألمانية)
سماعة الرأس اللاسلكية "جي أس بي 370" الجديدة يصل عمر بطاريتها إلى 100 ساعة (الألمانية)

طرحت شركة سينهايزر سماعة الرأس "جي أس بي 370" (‫370 GSP) اللاسلكية المخصصة لعشاق الألعاب، التي يصل عمر بطاريتها إلى مئة ‫ساعة.

‫وأوضحت الشركة الألمانية أن السماعة الجديدة، التي يبلغ وزنها ‫285 غراما، تمتاز بسلاسة الارتداء، وذلك بفضل جسمها المغطى بالجلد ‫الصناعي وسدادة الأذن الجلدية.

‫وأشارت سينهايزر إلى أن السماعة الجديدة تعمل بترددات تقع بين عشرين وعشرين ألف هرتز، كما تم تصميم الميكروفون لتقليل الضوضاء المحيطة بشكل فعال ‫ويمكن كتمه بمجرد رفعه.

‫ويرافق السماعة طاقم مكون من كابل دونغل يو أس بي، الذي يتيح ‫إمكانية استعمال السماعة مع الحاسوب الشخصي وعلى جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4.

‫وأعلنت سينهايزر أن سعر السماعة اللاسلكية "جي أس بي 370" الجديدة يبلغ 199 ‫يورو (222 دولارا).

المصدر : الألمانية
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