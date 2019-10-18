تسمح بفك القفل بأي بصمة.. سامسونغ تطلق تحديثا لعلاج ثغرة خطيرة بأحدث هواتفها
أعلنت شركة سامسونغ اليوم الجمعة أنها ستصدر مطلع الأسبوع المقبل تحديثا للبرامج لمعالجة ثغرة أمنية كبيرة ظهرت على أبرز هواتفها من فئة غلاكسي الرائدة، وتعد الثغرة أحدث واقعة خلل تكنولوجي لأكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم، حسب ما أفادت به وكالة أنباء بلومبيرغ.
ولاحظ مستخدمو الهاتف خلال الأيام القليلة الماضية أن الماسح الضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الموجود على شاشات هواتف سامسونغ المستخدم لفتح الهواتف في طرازي "غلاكسي إس 10" و"نوت 10" يمكن خداعه ببصمات أصابع غير مسجلة، أو عن طريق حامي الشاشة المصنوع من السيليكون، كما يمكن خداعه عند الموافقة على سداد المدفوعات عبر تلك الأجهزة.
وفي أعقاب تقرير أولي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، تزايد القلق بشأن النطاق المحتمل لهذه الثغرة الأمنية، الذي قد يجعل بيانات مستخدمي غلاكسي الشخصية ومحافظهم الإلكترونية عرضة للاختراق.
ونصحت سامسونغ مستخدمي هذه الهواتف في بيان بإزالة أي واق للشاشة من السيليكون، وحذف بصمات أصابعهم المسجلة على الهواتف وإعادة تسجيلها وانتظار إصدار تحديث البرامج.
- أردوغان يعلن بدء تنفيذ اتفاقه مع أميركا بشأن عملية "نبع السلام"
- احتجاجات لبنان.. "تفهّم" لأسباب الأزمة وتخوّف من التصعيد وتحذير من السفر
- أردوغان معلقا على رسالة ترامب: لم ننس وسنرد في الوقت المناسب
- كيف تستخدم إسرائيل بوليود لتبييض الاحتلال؟
- دراسة برلمانية مصرية تقر بهزيمة السيسي في معركة السوشيال ميديا