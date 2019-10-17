جيش السيسي الإلكتروني.. غوغل تكشف محاولات لقرصنة بريد الإعلامي عبد الله الشريف

عبد الرحمن أحمد-القاهرة

كشف الإعلامي والفنان المصري عبد الله الشريف عن تعرض بريده الإلكتروني على موقع غوغل لمحاولات قرصنة تتم بدعم حكومي.

ونشر الشريف على صفحته بموقع تويتر صورة تظهر تحذيرا من شركة غوغل يقول إنها اكتشفت مهاجمين مدعومين من إحدى الحكومات يحاولون سرقة كلمة مرور البريد الإلكتروني للمعارض المصري.

وتعرض عبد الله الشريف مقدم البرامج الساخرة على الإنترنت لحملات تشويه من إعلام النظام المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نشره تسريبات تظهر القصور والمباني التي تحدث عنها الممثل والمقاول المصري محمد علي، وقال إنها إهدار للأموال العامة.

هو انتوا ازاي مهزأين كدة؟! 😅 pic.twitter.com/Mir6MqGrfD — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) October 16, 2019

ومنذ عام 2012 اعتمدت شركة غوغل نظاما جديدا يقوم على رصد محاولات تسجيل الدخول المشبوهة، وإرسال تحذيرات إلى المستخدمين إذا كانت حساباتهم تتعرض لمحاولات قرصنة تدعمها إحدى الحكومات.

وهدفت غوغل من هذه الخطوة إلى زيادة صعوبة استهداف الأنظمة الاستبدادية للنشطاء عن طريق اختراق اتصالاتهم الخاصة، وفق تصريحات مسؤولي الشركة.

Google to warn users of 'state-sponsored' hacking http://t.co/qg1mDi49 — Guardian news (@guardiannews) June 6, 2012

الجيش الإلكتروني

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه محمد علي في مقابلة مع موقع ميدل إيست البريطاني أول أمس الثلاثاء عن تنفيذه مبنى متعدد الطوابق يستخدمه نظام السيسي لإيواء ما أطلق عليه جيش السيسي الإلكتروني لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري كشفت إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم أن هجمات إلكترونية استهدفت نشطاء سياسيين ونشطاء وحقوقيين ومحامين وصحفيين وأكاديميين مصريين بارزين قبل سنوات كان مصدرها مكاتب تابعة للحكومة المصرية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن تقرير لشركة "تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز" (Check Point Software Technologies) أن الخادم المركزي المستخدم في الهجمات تم تسجيله باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأن الإحداثيات الجغرافية المضمنة في أحد التطبيقات المستخدمة لتتبع النشطاء تتوافق مع مقر جهاز المخابرات العامة المصرية.

ووفقا لتقرير تشيك بوينت، فإن الهجوم الإلكتروني بدأ عام 2016، واستهدف عددا غير معلوم من الضحايا، لكن الشركة حددت 33 شخصا -معظمهم من الشخصيات المعروفة في المجتمع المدني والمعارضة- كانوا مستهدفين في أحد أجزاء العملية التي اكتشفتها.

وقبض على اثنين من النشطاء الذين استهدفوا من خلال الهجوم السيبراني الذي اكتشفته الشركة الأمنية، وهما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة، وخالد داود الصحفي وزعيم حزب الدستور السابق.

ضمن حملة القمع.. هجمات إلكترونية مصدرها أجهزة حكومية طالت حسابات لصحفيين وباحثين ومحامين ومعارضين و ناشطين حقوقيين في #مصر على مواقع التواصل الاجتماعي | تقرير: أحمد مرزوق pic.twitter.com/PxDSyZMUIx — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 4, 2019

استهداف معارضين