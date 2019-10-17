بعد يوم من إطلاقه.. "بكسل 4" أم "آيفون 11"؟

أخيرا، أطلقت شركة غوغل هاتفها الذكي "بكسل 4"، وقد تسربت مواصفات هذا الهاتف قبل أشهر من إطلاقه، الأمر الذي اضطر غوغل إلى نشر معلومات بشأنه قبل الكشف عنه.



وكما هو معتاد حال ظهور هواتف جديدة حيث تتم مقارنتها بمنافساتها الحديثة لم يكن غوغل بكسل 4 استثناء، خصوصا أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من طرح آبل سلسلة هاتفها الجديد آيفون 11.

حجم الشاشة

يعتبر هذا الهاتف الإنتاج الرابع الذي أصدرته الشركة، حيث دأبت على إصدار هاتف سنويا منذ عام 2016، وعموما هناك نموذجان جديدان كشفت عنهما عملاق التكنولوجيا هذا العام: بكسل4 بحجم شاشة يبلغ 5.7 بوصات، وهو منافس لهاتف آيفون 11 الذي يأتي بقياس 6.1 بوصات، و"بكسل 4 إكس إل" بشاشة مقاسها 6.3 بوصات والمنافس لآيفون 11 برو ماكس بشاشة قياس 6.5 بوصات.

هواتف غوغل الجديدة تقارن بمنافساتها الحديثة من آبل وهي سلسلة هواتف آيفون 11 (رويترز)

المعالج والذاكرة

ويحتوي كلا الهاتفين على رقاقة معالج كوالكوم سنابدراغون 855، وهي أقل من شريحة سنابدراغون 855 بلس المستخدمة في أغلب الهواتف الحديثة وبالطبع أقل من معالج آبل الجديد أي13 بايونيك الذي يعتبر الأفضل لحد الآن في اختبارات المعالجات، وسعة تخزين قدرها 64 أو 128 غيغابايتا، ونظام تشغيل أندرويد 10، ولكن لا يحتوي على موصل سماعات رأس.

وعلى الرغم من أن هذه المواصفات تبدو عادية وموجودة في العديد من الهواتف الذكية فإن غوغل أدخلت بالفعل تحسينات على هاتفها المذهل الذي يتميز بذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايتات رام مقارنة بذاكرة هاتف "بكسل3 أس" البالغة 4 غيغابايتات، وهي نفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي لآيفون 11.

البطارية

يذكر أن قدرة البطارية تبلغ 2800 مللي أمبير في الساعة بالنسبة لهاتف بكسل4، وهي أقل من قدرة بطارية هاتف آيفون 11 التي تبلغ 3110 مللي أمبيرات في الساعة، أما بالنسبة لبكسل إكس أل فتصل قدرة بطاريته إلى 3700 مللي أمبير في الساعة، في حين أن قدرة بطارية آيفون برو ماكس تبلغ 3500 مللي أمبير في الساعة.

الكاميرا

يحتوي هاتف غوغل الجديد على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين ذات عدسات بزوايا عرض واسعة في كلتا النسختين "بكسل4"، و"بكسل أكس أل".



وتحتوي إعدادات الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 12 ميغابكسلا ومستشعر 16 ميغابكسلا ومع عدسة كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميغابكسلات، وتكمن الفكرة في أن كلتا الكاميرتين تلتقط الصور بشكل مستقل ثم يجمعها البرنامج معا.

ويأتي آيفون 11 بكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسلا للواحدة، ومن أبرز ميزاتها نمط تصوير فيديو السلفي بالعرض البطيء، وهو ما أطلقت عليه آبل وصف "سلوفايز".

هاتف غوغل الجديد بكسل 4 يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين ذات عدسات بزوايا عرض واسعة في كلتا النسختين (غيتي)

أما هاتف آيفون 11 برو ماكس فيمثل الفئة العليا من هواتف آبل، ويملك كل هاتف نظام تصوير ثلاثي الكاميرات بدقة 12 ميغابكسلا لكل كاميرا، ويتألف من عدسة تيليفوتو (للتصوير البعيد)، وعدسة "ألترا وايد" للزواية العريضة، والعدسة التقليدية.



وبحسب آبل، فإن كل كاميرا من هذه الثلاث تستطيع تصوير الفيديو بدقة 4كي بمعدل ستين إطارا في الثانية، كما تأتي الهواتف الثلاثة بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسلا أيضا تدعم تقنية هوية الوجه (فايس آي دي).

وضمنت غوغل هاتفها الجديد نمطا جديدا لتصوير الفيديو يدعى "موشن مود" الذي قالت الشركة إنها تعمل عليه منذ خمس سنوات.



وفي الواقع، يمكن الانتقال إلى الأغنية التالية، وذلك عن طريق تمرير اليد من اليسار إلى اليمين على بعد بضعة سنتيمترات من شاشة الهاتف، كما يمكن أيضا إيقاف تشغيل الإنذارات والمكالمات الصامتة، وذلك باستخدام شريحة رادار صغيرة موجودة بجانب الكاميرا الأمامية للهاتف.

السعر

ومن المقرر أن تطرح غوغل النموذجين ابتداء من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستكون الأسعار بداية من 800 دولار لبكسل 4، و900 دولار لبكسل 4 أكس أل، في حين يبلغ سعر هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو ماكس 700 دولار، و1100 دولار.