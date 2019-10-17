بالفيديو.. نوبا تطلق أغرب هاتف ذكي بشاشتين

كشفت شركة نوبا الصينية عن هاتفها الذكي "زد20" (Z20) الجديد المزود بشاشتين، إحداهما رئيسية والثانية على الجانب الخلفي، وهو ما يعد غريبا، إذ إن وجود شاشتين في أي هاتف الهدف منه خدمة المستخدم بزيادة حجم الشاشة ولكن وجود شاشة خلفية له أهداف أخرى أوضحتها الشركة بأنها تخدم أغراضا أخرى.

وتأتي الشاشة الرئيسية بقياس 6،42 بوصات وبدقة وضوح 2340×1080 بيكسلا، أما الشاشة الثانية فهي بقياس 5.1 بوصات وبدقة 1520×720 بيكسلا.

وينبض بداخل الهاتف الفاخر الجديد معالج سناب دراغون 855 بلس، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايتا. وتم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 ملي أمبير ساعة تدعم الشحن بقدرة 27 واطا.

ويمتاز الهاتف زد 20 بكاميرا ثلاثية تتألف من عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسلا، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسلا، وعدسة للتقريب بدقة 8 ميغابيكسلات. وتتيح الكاميرا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة تصل 8كي وبمعدل 15 إطارا في الثانية.



ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على اثنين من مستشعرات بصمة الإصبع، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9، ومن المقرر طرحه في الأسواق بسعر 549 دولارا.