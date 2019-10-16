مايكروسوفت تعترف.. أندرويد أفضل نظام تشغيل للأجهزة المتنقلة

في حدث خاص في متجر مايكروسوفت الجديد الضخم في العاصمة البريطانية لندن، اعترف كبير مسؤولي المنتج لمجموعة منتجات مايكروسوفت، بانوس باناي، أن الشركة تستخدم أندرويد في هاتفها المقبل "سيرفس ديو"، لأن "أفضل نظام تشغيل لهذا المنتج هو أندرويد".

ويعد هذا الاعتراف جديرا بالملاحظة، لأن نظام التشغيل أندرويد للأجهزة المتنقلة الذي تطوره غوغل هو أحد أكبر منافسي مايكروسوفت. وفي الماضي، حاولت الشركة إسقاط أندرويد بنظام تشغيل خاص بها للأجهزة المتنقلة هو "ويندوز موبايل" لكنها فشلت.

وفي حين أنه لم يعد هناك وجود لنظام ويندوز 10 موبايل، فإنه من المغري أن تسعى مايكروسوفت لإحياء نظم التشغيل في جهازها الجديد ذي الشاشة المزدوجة، لذلك من الجدير بالثناء أنها توجهت لنظام التشغيل أندرويد الأكثر شعبية مع كونها صريحة للغاية عن سبب هذا التوجه.

فمن ناحية، يبدو أن مايكروسوفت قد اعترفت بمدى صعوبة التنافس مع أندرويد -الذي يعد حاليا أكثر أنظمة التشغيل استخداما على هذا الكوكب- وهو اللقب الذي كان نظام ويندوز يمتلكه لسنوات طويلة. ومن المرجح أن فشل نظام ويندوز 10 موبايل، وهواتف ويندوز التي تعمل به، يعد تجربة متواضعة لا تتعجل الشركة في تكرارها.

ومن المنطقي أيضا كما قال باناي "أردنا مقابلة العملاء أينما كانوا.. وقد كانوا مع أندرويد". فإذا كان العملاء المحتملون يستخدمون أندرويد بالفعل، "فليس من الجدير بناء حل منافس من الصفر لمحاولة كسبهم"، ومن الواضح أن مايكروسوفت لم تعد تعتقد ذلك.

أما بالنسبة للحاسوب المحمول ذي الشاشة المزدوجة "سيرفس نيو"، فكان لدى باناي الجواب المتوقع من مايكروسوفت، وهو أن "أفضل نظام تشغيل لهذا المنتج هو بكل وضوح ويندوز".