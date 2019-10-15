حقوقي بارز: على فيسبوك وتويتر تجنب فتح مكاتب في دول الشرق الأوسط القمعية

وباستخدام وسم Change_Office_Twitter_Dubai# (تويتر.. غيري مكتب دبي) قال العديد من النشطاء إن تويتر "تلاعبت" بتغريداتهم وأزالت وسوما تنتقد حكوماتهم. وتم إطلاق الحملة بعد حذف وتعليق مئات الحسابات لمعارضين سياسيين وناشطين.

ويضيف عبده -الذي أسس المرصد الحقوقي عام 2011 في جنيف بسويسرا- إن فيسبوك ألغت الآونة الأخيرة سياسة تحظر المزاعم الخاطئة بالإعلانات السياسية، في خطوة أثارت بعض الاندهاش، لكن تصرفات فيسبوك المشكوك فيها ليست جديدة -يقول الكاتب- حيث تقمع المحتوى الفلسطيني مستخدمة خوارزمية تستهدف مصطلحات مثل "المقاومة، الشهيد، حماس". وبغض النظر عن السياق، يؤدي ذلك إلى إزالة أو منع المشاركات، وحظر حسابات مستخدمين، وفي أسوأ الحالات الاعتقال.

وردا على ذلك، أطلق نشطاء حملة مع الوسم FBblocksPalestine# (فيسبوك تحجب فلسطين).