بالخطوات.. تجنب تكاليف الإصلاح الباهظة وغيّر شاشة هاتفك الذكي بنفسك

يعد إصلاح شاشة الهاتف الذكي من الأمور المكلفة، وفي بعض هواتف الفئة العليا قد يتخطى إصلاح الشاشة مبلغ 170 دولارا، لكنك لست مضطرا لدفع كل هذا المبلغ طالما يمكنك استبدالها بنفسك بعد شراء الأدوات اللازمة عبر الإنترنت:

يستعرض موقع قناة "كنال في" الكندية طريقة القيام بذلك بعد شراء الأدوات المناسبة عبر الإنترنت بسعر لا تتجاوز تكلفتها 39 دولارا. وبالطبع فإن هذه المعدات تختلف باختلاف نوع الهاتف، وفي هذه التجربة أصلح الموقع هاتف آيفون 6:



الأدوات المطلوبة:

الشاشة التي ستحل محل الشاشة المهشمة.

مفكا براغي.

شفاط.

أداة لإزالة الشاشة المهشمة.

ملقط.

قالب لاصق لالتقاط البراغي الصغيرة حتى لا تضيع.

خطوات التنفيذ:

فكّ البرغيين أسفل الهاتف بمفك البراغي المتقاطع، وضعها في قالب لاصق حفاظا عليها. ضع جهاز الشفط أسفل الشاشة وتحديدا أعلى الزر الرئيسي مباشرةً، واستخدم أداة معدنية لتنزلق على الشاشة. يمكنك بعد ذلك إزالة الشاشة بهذه الأداة عبر تحريك الخلية، باستثناء الجزء العلوي. يجب عليك أن تنجز ذلك بعناية لمنع الشاشة من التهشم إلى قطع صغيرة قبل أن ترفعها. بمفك البراغي الصغير، أزلْ اللوح المعدني الصغير الذي يخفي الموصلات، وأزل 3 براغٍ اعتمادا على الملقط. بعد ذلك، انزع الصفيحة. أزل الموصلات مع الملقط برفق، لفصل الشاشة عن قاعدتها. في الجزء العلوي من الشاشة، أزل 3 براغٍ من اللوحة المعدنية التي تحمل سماعة الأذن الداخلية. وبالملقط، أزل الصفيحة برفق. أزل سماعة الأذن الداخلية بلطف باستخدام المشبك. أخرج الكاميرا الأمامية واحفظها. بالنسبة للزر الرئيسي، يجب علينا فك البراغي الصغيرة التي تدعمه قبل إزالة اللوحة الصغيرة. بعد ذلك، يجب إزالة 5 براغ أخرى: اثنان منها على جوانب الهاتف (برغيان على الجانب الأيسر وبرغيان على الجانب الأيمن) والبرغي الخامس بجوار الزر الرئيسي. يمكنك الآن إزالة اللوحة المعدنية التي تحمي شاشة "أل.س.دي" من هاتفك. آخر شيء، إزالة الزر الرئيسي. يمكنك التخلص من الشاشة المكسورة. يمكن أن تأخذ الشاشة الجديدة وتزيل فلتر الحماية.