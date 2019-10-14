مخالفين حليفتهم أميركا.. ألمانيا تترك الباب مفتوحا لهواوي لتطوير شبكة الجيل الخامس
|مشغلو الشبكات دوتشي تيلكوم وفودافون وتليفونيكا دوتشلاند سيُطلب منهم تحديد معايير الأمان وتطبيقها على عناصر الشبكة المهمة (رويترز)
تحذير أوروبي غامض
وكان الاتحاد الأوروبي حذر الأسبوع الماضي من خطر الهجمات الإلكترونية المتزايدة على شبكات الجيل الخامس المتنقلة من قبل كيانات مدعومة من الدولة، لكن التقرير الذي أعدته الدول الأعضاء لم يصل إلى حد وصف الصين على أنها تهديد.
وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية يوم الاثنين نقلا عن مسودة كتاب القواعد أنه سيُطلب من مشغلي الشبكات -دوتشي تيلكوم وفودافون وتليفونيكا دوتشلاند- تحديد معايير الأمان وتطبيقها على عناصر الشبكة المهمة.
ويجب اعتماد البائعين الجديرين بالثقة، مما يتيح لمشغلي الشبكات اللجوء القانوني لاستبعاد مزودي شبكات الجيل الخامس والسعي للحصول على تعويضات في حالة وجود دليل على أن المعدات قد استخدمت للتجسس أو التخريب.
وفي الوقت نفسه، يتعين الحصول على شهادة المعدات الحيوية من هيئة الأمن السيبراني في ألمانيا، المكتب الفدرالي لأمن المعلومات.
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