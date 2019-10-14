بالفيديو.. شحن هاتف أوبو نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية

استعرضت شركة "أوبو" (oppo) هاتف "رينو آس" (Reno Ace) المتطور، والذي جاء بمواصفات تخوله لإحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو تقنية الشحن السريع "سوبر فوك 2.0" (SuperVOOC 2.0) بقدرة 65 واطا، والتي تصنف أسرع تقنية لشحن الهواتف حاليا، والتي توفر إمكانية شحن بطاريته سعة 4000 مللي أمبير خلال 30 دقيقة فقط.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جيف زهانج وفريقه، وهو مهندس في شركة أوبو والذي صمم أسرع تكنولوجيا لشحن بطاريات الليثيوم أيون في العالم التي شحنت بطارية سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة من طراز "آر17 برو" (R17 Pro) الخريف الماضي في 35 دقيقة.

وباختبار البطارية -كما هو موضح في الفيديو أدناه وبعد ست دقائق ونصف- كانت نسبة شحن البطارية بالفعل ما يقارب 50%، وعند عشر دقائق كانت نسبة الشحن 64%.

وستكون القدرة على زيادة نصف سعة بطارية هاتفك في عشر دقائق أو وضعه بطريقة أخرى -أي ربع سعة بطارية هاتفك في خمس دقائق- بمثابة هبة من السماء للأشخاص الذين ينسون كثيرا شحن هواتفهم طوال الليل وبدء أيامهم مع نسبة البطارية أقل من المرغوب فيه.

وزود رينو آس بمعالج سنابدراغون 855+، وهو أفضل معالج للهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايتا، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايتا، وأحدث نظام أندرويد، وأنظمة خاصة لتبريد المعالج، مما يجعل منه هاتفا ممتازا لعشاق الألعاب ومستخدمي الإنترنت.

وجاء هذا الهاتف بهيكل أنيق من البلاستيك والزجاج مقاوم للماء والغبار، وزود بشاشة أومليد بمقاس 6.5 بوصات بدقة عرض 2400X1080 بيكسل، وثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا.