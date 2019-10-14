تطبيقات مجانية للأفلام الرقمية والموسيقى والكتب الإلكترونية

هناك كميات وافرة من المحتوى الترفيهي المجاني الرائع المتاح للمشاهدة عبر التلفاز والهاتف الذكي والحاسوب والجهاز اللوحي، ويمكنك الاطلاع على هذا المحتوى في كل مكان تقريبا، وفيما يلي أفضل مزودي خدمات بث المحتوى المجاني المتاحة:

كانوبي (Kanopy) (بعض مكتبات الدول العربية)

تقدم منصة كانوبي قائمة غنية بالأفلام المجانية من خلال العديد من أنظمة المكتبات الأميركية، ويمكنك إيجاد الكثير من الأغاني الحديثة والكلاسيكية، في حين تبدو قائمة المسلسلات محدودة نوعا ما، تقدم هذه المنصة أيضا مجموعة مقاطع فيديو تعليمية ضخمة، مثل سلسلة "الدورات الكبرى" التعليمية لطلبة الجامعات.

متوفرة على: هواتف أندرويد، أي أو أس، حواسيب ماك وويندوز، تلفزيون أندرويد، تلفزيون أبل، كروم كاست، فاير تي في، روكو، بعض التلفزيونات الذكية، الإنترنت.

هوبلا (Hoopla) (أميركا و كندا)

تحتوي منصة هوبلا على مجموعة رائعة من الأغاني الشهيرة، مثل أغاني شون مينديز وليدي غاغا، فضلا عن العديد من المقاطع الموسيقية الكلاسيكية مثل فرقة "رولينغ ستونز".



في المقابل، تشهد المنصة غياب أغاني بعض الفنانين، مثل "دي جي خالد"، و"بيونسيه"، و"البيتلز".

متوفرة على: هواتف أندرويد، أي أو أس، حواسيب ماك وويندوز، تلفزيون أندرويد، تلفزيون أبل، كروم كاست، فاير تي في، روكو، الإنترنت.

سبوتيفاي فري (Spotify Free) (العالم)

تحتوي خدمة بث الأغاني المجانية والرائعة هذه على عشرات الملايين من الأغاني المجانية أيضا، لكن ذلك يتضمن مشاهدة بضع ثوانٍ من الإعلانات التجارية لكل 30 دقيقة من البث، وفي حال أردت الاستماع إلى ألبومات كاملة سيكون عليك القبول بخيار خلط الأغاني والاستماع إليها بشكل عشوائي.

متوفرة على: هواتف أندرويد، أي أو أس، حواسيب ماك وويندوز، تلفزيون أندرويد، تلفزيون أبل، كروم كاست، فاير تي في، روكو، بعض التلفزيونات الذكية، الإنترنت، نفيديا شيلد، بلايستيشن وإكس بوكس، غوغل هوم، وبعض المساعدات الذكية الأخرى، وبعض المستقبلات الصوتية، وأندرويد أوتو، وكار بلاي، وبعض الأنظمة الآلية.

عليك مشاهدة بضع ثوانٍ من الإعلانات التجارية لكل 30 دقيقة من البث المجاني في خدمة سبوتفاي (مواقع التواصل)

ليبي (Libby) (بعض مكتبات الدول العربية)

توفر مكتبة "ليبي" الرقمية خدمات البحث عن الكتب الرقمية وتنزيلها، كما أن الكتب المتوافرة ستعتمد على المكتبة التي اخترتها، ويمكنك قراءة المحتوى من تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيقات الأجهزة الخاصة، مثل قارئ "كيندل"، و"كوبو"، أو عن طريق الأنظمة الأساسية المتوافقة مع نظام "أدوبي".

متوفرة على: هواتف أندرويد وأي أو أس، ويندوز10، تطبيق كيندل والقارئات الإلكترونية والإنترنت.

بروجكت غوتنبيرغ (Project Gutenberg) (العالم)

تتوافر هذه القائمة على أكثر من 60 ألف عنوان مختلف، لكنها لا تكون في العادة كتبا مشهورة ومعروفة، بل تلك الخارجة عن حقوق الطبع والنشر، مثل "موبي ديك"، و"السلم والحرب"، و"الفخر والازدراء".



وتسمح هذه الخدمة بتحميل الكتب المتوافقة مع جميع أجهزة القراءة الإلكترونية، مثل "كيندل"، و"أبل بوكس"، أو التطبيقات الخارجية مثل "غوتينبيرغ فون آيفون"، و"أف بي ريدر فور أندرويد".

بودبين (PodBean) (العالم)

يحتوي تطبيق البودكاست المجاني هذا على العشرات من الكتب الصوتية عالية الجودة والمتاحة مجانا، والتي يعمل المتطوعون ضمن مشروع "ليبري فوكس" على تسجيلها، ولنا من هذه الكتب أمثلة عدة، مثل "فرانكنشتاين"، و"توقعات عظيمة"، و"الفخر والازدراء".

متوفر على: هواتف أندرويد وأي أو أس، أمازون إيكو، أندرويد أوتو، أبل كار بلاي والإنترنت.

تطبيق البودكاست المجاني هذا يحتوي على العشرات من الكتب الصوتية عالية الجودة (مواقع التواصل)

فليب بورد (Flipboard) (العالم)

يتيح هذا التطبيق المجاني لمستخدميه إمكانية إنشاء مجلات مخصصة من خلال تجميع المصادر التي يختارونها، بما في ذلك المجلات العادية ومواقع الإنترنت والصحف وملخصات مواقع التواصل الاجتماعي.



ولمتابعة عناوين محددة يمكنك إنشاء مجلة "فليب بورد" تجمع بين عدد من الدوريات المفضلة لديك، مما يجعل هذه الأداة المجانية فعالة للغاية في تنظيم المحتوى وعرضه.

متوفر على: هواتف أندرويد وأي أو أس والحواسيب والإنترنت.