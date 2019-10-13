قراءة في كتاب "الأمن السيبراني.. المخاطر.. التحديات.. المواجهة"

الجزيرة نت

صدر حديثا عن دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع كتاب "الأمن السيبراني.. المخاطر.. التحديات.. المواجهة" للباحثة القطرية زينب الحيدري، وجاء في 460 صفحة من القطع الكبير.



ويعد هذا الكتاب من المراجع القليلة في مجاله في المكتبة العربية،سواء من حيث مضمونه أو طريقة طرحه لقضايا الأمن السيبراني ومخاطره، وسيستفيد منه محبو الاطلاع والمثقفون، وأيضا طلبة الجامعات والباحثون في هذا المجال.

وتكمن أهمية الكتاب في أن القرصنة الإلكترونية أصبحت اليوم "شبحا يهدد العالم وهاجسا أمنيا يتحدى قيام الحكومة الإلكترونية، مما يستدعي تأمين البيانات والمعلومات، لبث الثقة والأمان في التعاملات في البيئة الرقمية المفتوحة التي نعيشها اليوم، والتي تعد المعلومات من أهم ركائزها ومقوماتها".

فالهجمات الإلكترونية أو السيبرانية أصبحت خطرا يؤثر على أمن الدول، ولذلك بدأت تلقى اهتماما متصاعدا على أجندة الأمن الدولي، في محاولة لمواجهة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في التأثير على الطابع السلمي للفضاء الإلكتروني.