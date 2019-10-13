آبل تطلق وظيفة جديدة لتسجيل الدخول للخدمات الأخرى

أوردت بوابة الاتصالات "موبايل زيشر.دي" الألمانية أن الإصدار 13 الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة آبل "آي أو إس" يوفر وظيفة تسجيل دخول جديدة، حيث لم يعد عنوان البريد الإلكتروني لهوية آبل (Apple ID) وكلمة المرور المرتبطة به قاصرا على خدمات آبل فحسب، بل يمكن استعماله لتسجيل الدخول خارج عالم آبل في الخدمات والمواقع أو التطبيقات من الشركات الأخرى، التي تتضمن هذه الميزة.

وتعهدت شركة آبل بعدم تتبع أنشطة المستخدم أو إنشاء ملف شخصي يتضمن معلومات عن استخدام خدمة تسجيل الدخول، بالإضافة إلى أنه يمكن حسب الرغبة إخفاء عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بهوية آبل عن الشركات الخارجية، وعندئذ تقوم شركة آبل بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لمرة واحدة يتم استخدامه لهذه الخدمة فقط.

وبالنسبة للرسائل التي تصل لهذا العنوان، فإن شركة آبل تعيد توجيهها إلى صندوق البريد المرتبط بهوية آبل.

وتتطلب الوظيفة الجديدة شرطين أساسيين، حيث يجب أن يتوفر لدى المستخدم جهاز أبل محمول مزود بنظام آبل "آي أو إس 13" أو حاسوب آبل مزود بنظام التشغيل "ماك أو إس 10.15" "Catalina"، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل لحماية هوية آبل.

ومن المحتمل أن يتم دعم الوظيفة الجديدة من قبل تطبيقات آبل أولا، وسيتم توفير الوظيفة الجديدة في التطبيقات الجديدة لأجهزة آبل من الآن فصاعدا، وسيتم توفيرها في التطبيقات المتوفرة بالفعل حاليا حتى أبريل/نيسان 2020.