بالفيديو.. خرائط غوغل تساعد فاقدي البصر للوصول إلى وجهتهم

بعد أيام من قرار غوغل تفعيل ميزة توقف تتبع المستخدمين، ها هي خرائط للشركة تسلك المسار الصحيح بمساعدة فاقدي البصر على عبور الشارع والسير في الطريق الصحيح للوصول إلى وجهتهم.

وتقوم الميزة الجديدة على مساعدة فاقدي البصر على الوصول إلى وجهتهم بسهولة أكبر عن طريق تذكيرهم باستمرار بإشعارات صوتية بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح، وتحذيرهم عندما يكون هناك عائق أو ازدحام أمامهم، وتوجيههم تلقائيًا إلى الاتجاه الصحيح إذا كان عليهم التوقف.

وذكرت مدونة غوغل أن التوجيه المحسن متوفر الآن على نظامي التشغيل "أي أو أس، أندرويد" فقط بالإنجليزية في الولايات المتحدة، وفي اليابان باللغة المحلية في الوقت الحالي، لكن الشركة تقول إن مزيدا من اللغات قادمة في الطريق.

وإذا كنت ترغب في استخدامه، يمكنك تشغيله في قائمة إعدادات خرائط غوغل.