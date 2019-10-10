شاهد.. نظارة تترجم 12 لغة مباشرة

تعاونت شركة "فيوزيكس" (Vuzix) الرائدة في مجال الواقع المعزز مع شركة الترجمة الفورية "زوي ميت" (Zoi Meet) لإتاحة خدمات الترجمة الفورية مباشرة على نظارات "فيوزيكس بلايد أي آر".

ويمكن لتطبيق زوي ميت ترجمة 12 لغة بشكل فوري، مما يعني أنه يمكن لأي شخص استخدام تقنية الواقع المعزز التي توفرها نظارات فيوزيكس للاستماع إلى شخص ما وترجمة ما يقوله مباشرة.

لغات متوفرة على الفور

وقالت فيوزيكس -في بيان صحفي- إن الدمج الجديد لتطبيق زوي ميت في الوقت الحقيقي على نظارات "فيوزيكس بلايد أي آر" يتيح للمستخدمين "تلقي الترجمة الفورية لكل ما يقال بإحدى اللغات 12 المتوفرة".

وتسمح خدمة زوي ميت بترجمة اللغة الفورية من دون استخدام اليدين، حيث يتحول الكلام تلقائيا إلى نص عندما يتحدث شخص ما. ومع النظارات الجديدة يتم عرض النص مباشرة على زجاج النظارة من الداخل.

يمكن أيضا استخدام التطبيق على الأجهزة اللوحية والأجهزة المختلفة، وكان التركيز الرئيسي للشركة حتى الآن بالنسبة لإصدار النظارة على موظفي الشركات العالمية لترجمة الاجتماعات الدولية، وتخزين نسخ قابلة للتحميل.

وتتوفر ترجمة مباشرة لـ12 لغة، هي: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية والإيطالية والبولندية والهولندية والعربية والصينية (المبسطة) واليابانية والكورية.

ويقول فيوزيكس إن هذا الإطلاق يمثل واحدة من أول أشكال التعاون لدعم التواصل المباشر متعدد اللغات من خلال النظارات الذكية.

التقريب بين الناس

وقال كيفن أورانجي، مؤسس زوي ميت، في بيان صحفي "من خلال تمكين خدمة النسخ الفوري الفريدة من نوع زوي ميت على نظارات فيوزيكس الذكية، فإننا ندرك هدفنا المتمثل في تقريب الناس من بعضهم البعض، وفتح الفرص الشخصية والتجارية غير المتاحة لهم من قبل بسبب اللغة".

وقال الرئيس والمدير التنفيذي في "فيوزيكس" بول ترافرز "إن الحاجة إلى التواصل السلس عبر اللغات لم تكن أكبر من أي وقت مضى"، وأضاف "مع هذا التعاون المثير، نحتفل بلحظة التقدم في عالم التكنولوجيا".