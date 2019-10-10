هل يصبح التوجه الجديد لهواتف التصوير؟ كاميرا غلاكسي إس11 بقوة تقريب خمسة أضعاف

ستبدأ شركة سامسونغ اختبار كاميرا بقوة تقريب بصري تبلغ خمسة أضعاف استخدامها في هاتف غلاكسي إس11 المقبل، وفقا لما نقله موقع "ذي إيلكت" الكوري الجنوبي عن مصدر وصفه بالمطلع، لكن الأمر غير رسمي بعد.

وحسب المصدر، فإن الشركة الكورية الجنوبية ستبدأ اختبار مستشعر كاميرا بقوة تقريب بصري 5× إلى جانب مستشعرات تصوير أخرى، بفضل "مقابس اختبار" (test socket) جديدة. ويشير موقع "جي.إس.إم أرينا"، المعني بشؤون التقنية، إلى أن هذه المقابس تتيح للشركات اختبار تلك الكاميرات قبل دخول عملية التصنيع الفعلي.

ويقول موقع "ذي إيلكت" إن نماذج الكاميرات تم شحنها إلى سامسونغ من مصنِّعها شركة "ميكاتيك سيستم". ويشاع منذ مدة أن سامسونغ ستستخدم نظاما بصريا بقوة 5× في هاتف غلاكسي إس11، حيث يتم تصنيعه من قبل شركة أخرى تابعة لها.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التأكد من هذه الأنباء بعد، لكن موقع "سام موبايل" المعني بأخبار شركة سامسونغ، يجادل بأنه إذا كانت سامسونغ حصلت على نماذج اختبار الكاميرا لهاتفها إس11 حاليا، فهذا يعني أن تجميع المستشعر قد تقرر مسبقا. وإذا صح هذا الكلام فإننا سرعان ما سنطالع مزيدا من الأخبار التي تتحدث عن كاميرا غلاكسي إس11.

وفي سياق متصل، يتردد أن غلاكسي إس11 سيستخدم مستشعر كاميرا بدقة 108 ميغابكسلات من نوع "آيزسيل برايت إتش إم إكس"، وهو أحدث جيل من مستشعرات الفئة العليا الذي يصنعه قسم التصوير في سامسونغ.

وحاليا، فإن شركة واحدة فقط أعلنت دعم مستشعر التصوير عالي الجودة هذا في هاتفها، وهي شركة شياومي في هاتفها المميز الذي تغلفه الشاشة من كافة الجهات "مي ميكس ألفا".

أما آخر ما يتردد عن موعد إطلاق هاتف غلاكسي إس11 فهو أن ذلك سيتم في النصف الثاني من فبراير/شباط 2020.