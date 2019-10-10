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إنفوغراف.. بهذه الطرق والتطبيقات تستطيع تجاوز حجب المواقع وقطع الإنترنت

بعض المتصفحات تتيح لك تخطي مواقع الويب وهناك تطبيقات توفر إمكانية التواصل من دون إنترنت (مواقع التواصل)
بعض المتصفحات تتيح لك تخطي مواقع الويب وهناك تطبيقات توفر إمكانية التواصل من دون إنترنت (مواقع التواصل)

هل حُجبت مواقع ويب معينة في بلدك وحظرت تطبيقات للتواصل الاجتماعي؟ أو هل قطع الإنترنت ولم تعد تستطيع التواصل مع الآخرين؟ 

وهذا الإنفوغراف البسيط يوضح بعض الطرق التي تسمح لك بتجاوز حجب مواقع الإنترنت، وبعض التطبيقات التي تتيح لك التواصل الاجتماعي حتى من دون اتصال بالإنترنت.

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الإطلاع على المادة في الرابط التالي: رغم قطع الإنترنت وشبكة الجوال.. هذه التطبيقات تتيح لك التواصل.

المصدر : الجزيرة
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