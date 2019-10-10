بعد وصف الصين له بالسام.. آبل ترضخ وتزيل تطبيقا خاصا بخرائط هونغ كونغ

أزالت شركة آبل يوم الأربعاء تطبيقا من متجرها اعتاد المتظاهرون في هونغ كونغ على تتبع تحركات الشرطة من خلاله، بدعوى أنه ينتهك القواعد لأنه يستخدم في عمل كمائن للشرطة.

ووافقت شركة آبل في الأسبوع الماضي فقط على تطبيق "أتش كي ماب لايف" (HKmap.live) الذي يظهر مواقع الشرطة والمتظاهرين، بعد رفضه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تعرض العملاق التكنولوجي الأميركي لانتقادات شديدة من الصين بسبب التطبيق، حيث وصفت صحيفة "الشعب اليوم" الحكومية التطبيق بأنه "سام"، وانتقدت ما قالت إنه تواطؤ من شركة آبل مع المحتجين في هونغ كونغ.

وقالت شركة آبل في بيان إنها بدأت تحقيقا فوريا بعد أن اتصل "العديد من العملاء المعنيين في هونغ كونغ" بالشركة بشأن التطبيق، ووجدت شركة آبل أنه قد عرض قوات تطبيق القانون والمقيمين للخطر.

وذكر البيان "يعرض التطبيق مواقع للشرطة، وقد تحقّقنا من مكتب الأمن الإلكتروني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ من أنه قد تم استخدام التطبيق لاستهداف الشرطة ونصب الكمائن لها وتهديد السلامة العامة"، ولم يصدر من آبل أي تعليق عدا بيانها.

كما أزالت الشركة تطبيق "باك أب أتش كي" (BackupHK)، وهو تطبيق منفصل كان بمثابة مرآة لتطبيق "أتش كي ماب لايف" الرئيسي، ولم يصدر من شرطة هونغ كونغ تعليق حتى الآن.

مطور التطبيق لا يتفق مع آبل

وقال أحد مطوري التطبيق على حسابه في تويتر إنه لا يتفق مع قرار شركة آبل، ولا يوجد دليل يدعم مزاعم شرطة هونغ كونغ بأن التطبيق قد استخدم في الكمائن.

وقال المطور إن التطبيق يجمع المحتوى من المشاركات العامة على الشبكات الاجتماعية، وإن المشرفين على التطبيق سيحذفون المحتوى الذي يلتمس النشاط الإجرامي ويحظرون المحاولات المتكررة لنشر مثل هذا المحتوى في التطبيق.

وأضاف المطور أن "غالبية مراجعات المستخدمين في متجر التطبيقات... تقول إن التطبيق حسّن السلامة العامة للمواطنين وليس العكس".

وفي خطوة منفصلة، أزالت آبل أيضا تطبيق "نيوز كوارتز" (News Quartz) من متجر التطبيقات في الصين، لأن السلطات الصينية قالت إن التطبيق ينتهك القوانين المحلية.