شاهد الفوضى في مواقف سيارات في أميركا بسبب ميزة تسلا الجديدة

تسببت ميزة "تعال إلي" أو "سامون" التي تم إطلاقها أخيرا على سيارات تسلا في حدوث فوضى في مواقف السيارات في أنحاء أميركا.

وميزة "تعال إلي" تمكّن المستخدم من استدعاء سيارته من موقف السيارات بدل الذهاب إليها، وهذه الخدمة متاحة لمالكي تسلا الذين اشتروا خدمات القيادة الذاتية الكاملة على سيارتهم، وتعتبر جزءا من التحديث العاشر الذي صدر الأسبوع الماضي.

وبدأت مقاطع فيديو لأصحاب سيارات تسلا وهم يختبرون الميزة الجديدة بالفعل في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبينما أعجب بعض المستخدمين بهذه الميزة، واجه العديد منهم مشاكل حقيقية عند تجربة الميزة الجديدة.

فقد غرد أحد مالكي تسلا حول تعرض سيارته لتلف في المصد الأمامي نتيجة اصطدامها بعائق، في حين ادعى آخر أن سيارته من طراز 3 صعدت إلى حافة المرآب عند استخدامه الميزة.

وأخطر الفيديوهات كان لتصادم قريب مع سيارة دفع رباعي مسرعة لم تتمكن تسلا من تفاديه، بينما تم تصوير تسلا أخرى على ما يبدو في حيرة من التقدم بينما حولها عدد من المشاة والسيارات أثناء محاولتها شق طريقها عبر موقف سيارات وول مارت.

Soday 1 with V10 Smart Summon was working beautifully. But someone didn’t notice my M3 and made a front bumper damage. We will claim our insurances but who’s fault do you guys think it’ll be ? Should I present this videos ? @teslaownersSV @Model3Owners @LikeTeslaKim @TesLatino pic.twitter.com/fhSA78oD6C — David F Guajardo (@DavidFe83802184) September 28, 2019

وتحذر شركة تسلا المالكين بضرورة توخي الحذر عند استخدام ميزة تعال إلي لأنها ليست ميزة مستقلة تماما.

ويذكر النص المنشور على موقعها "لا تزال مسؤولا عن سيارتك ويجب أن تراقبها والمناطق المحيطة بها في جميع الأوقات وتكون ضمن مدى رؤيتك لأنها قد لا تكتشف كل العقبات"، ويضيف "كن حذرا بشكل خاص في التنقل السريع بين الناس والدراجات والسيارات".