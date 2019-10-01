استخدمتها تلغرام قبلها.. خدمة جديدة تختبرها واتساب من فيلم المهمة المستحيلة

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب في الوقت الراهن على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بجعل رسائلهم تدمر ذاتيا بعد مدة محددة كما حدث في فيلم "المهمة المستحيلة" لتوم كروز.

وتعد ميزة تدمير الرسائل من المزايا المطلوبة بشدة وهي من أكثر المزايا المحببة في تطبيق التراسل المنافس تلغرام.

وقال موقع وابيتا إنفو المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، اليوم الثلاثاء إن النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد تأتي بميزة اختيارية تسمح للمستخدمين بجعل الرسائل ذاتية التدمير.

وتوفر خدمة تلغرام ميزة الدردشة السرية التي تسمح للمستخدمين بتحديد وقت تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.