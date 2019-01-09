إذا كنت من مستخدمي آيفون احذر هذه المكالمات

تعرض مستخدمو هواتف آيفون لمجموعة من مكالمات تظهر كأنها قادمة من شركة آبل ولكنها في الحقيقة مكالمات تصيد احتيالي.

وهذا النوع من الاتصالات هو مكالمات هاتفية يدعي منفذها أنه تابع لجهة ما ويقوم من خلالها بالحصول على معلومات وبيانات يمكن أن تؤدي لحصول اختراق أو سرقة.

وظهرت في هذه المكالمات التي ادعى منفذوها أنهم من خدمة العملاء في الشركة الأميركية، أرقام هواتف شركة آبل لخداع المستخدمين وإقناعهم بشرعيتها.

ويقول الخبير الأمني بريان كريبز إن المحتالين أصبحوا متطورين بحيث استخدموا طريقة لتحويل المكالمة كأنها قادمة من شركة آبل، مما يزيد من فرصهم في الإيقاع بالضحايا لتسليم معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير فقد تم ربط المكالمة مع رقم الدعم الفني الحقيقي لشركة آبل، حيث ظهر عنوان الشركة على الإنترنت والعنوان الحقيقي بالمواصفات نفسها للمكالمات الحقيقية التي تجريها آبل لخدمة العملاء.

ويطلب المتحدث من المستخدم بعد أن يبلغه بأن بياناته في خطر وأنهم رصدوا اختراق لهاتفه، أن يقوم بالاتصال بالخط الآمن وهو رقم خاص بالمخترقين ليعطيهم عن طريقه بياناته حتى يستطيعوا التأكد من أنه المالك الحقيقي للحساب.

وكادت جودي وستبي الرئيسة التنفيذية لشركة الأبحاث الأمنية "Global cyber Risk" أن تقع ضحية إحدى هذه المكالمات عندما قام أحدهم مستخدما أرقام خدمة العملاء في آبل بالاتصال بها وإبلاغها أن حسابها مخترق وأن عليها الاتصال بالرقم الخاص لتأكيد معلومات الحساب.

ولكنها اتصلت برقم خدمة العملاء الموجود على الموقع للتأكد من المعلومة حيث أكد لها موظفو الشركة أنهم لم يقوموا بالاتصال بها.