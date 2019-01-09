جهاز جديد يسهل حياتك.. افحص نظرك في بيتك

ستصبح لوحة فحص النظر المعلقة على الحائط عند اختصاصي النظر وأطباء العيون شيئا من الماضي، مع ظهور تطبيق جديد يقوم بهذه العملية وأنت مستلق على أريكة منزلك.

فقد قدمت شركة آي كيو التي مقرها في كاليفورنيا جهازا يمكن وصله بالهاتف الذكي للقيام بعمل اختبارات الرؤية ويسمى "جهاز تعقب الرؤية الخاص".

ويتصل الجهاز بتطبيق "آي كيو" على جهاز الهاتف الذكي مما يمكن المستخدم من إجراء الاختبار الذي مدته 15 دقيقة لتحديد قوة الإبصار ومدى ضرورة استخدام نظارات.

والجهاز الذي يأتي على شكل مجهر يقوم باختبار بصر المستخدم عن طريق اختبارات عدة منها عرض خط أحمر وآخر أخضر يراهما المستخدم عن طريق المجهر، وبالضغط على الأزرار (+) و (-) على التطبيق تقاس قوة الإبصار.

يبلغ سعر الجهاز حوالي ثلاثين دولارا ويمكن من خلاله فحص العيون بشكل دوري وتخزين المعلومات الطبية بواسطة التطبيق ومشاهدتها على الحاسوب ومشاركتها مع اختصاصي العيون أو الطبيب، بل يمكن من خلالها طلب نظارات جديدة.