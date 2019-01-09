غوغل تبني ديزني لاند مصغرة لعرض قدرات مساعدها الرقمي

بنت غوغل مدينة مصغرة على غرار ديزني لاند عرضت فيها وظائف مساعدها الرقمي الجديد بالإضافة إلى منتجات الشركة الأخرى خلال معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية (سي إي أس) في مدينة لاس فيغاس.

فقد افتتح عملاق وادي السيلكون جناحه في معرض "سي إي أس" رسميا أمس الثلاثاء الذي تبلغ مساحته 18 ألف قدم مربع، وصمم على شكل مدينة ملاهٍ صغيرة.

وينتقل الزائرون في جولة عبر عربات لمشاهدة الحياة اليومية لشخصيات تم ابتكارها تستخدم المساعد الرقمي من غوغل في حياتها اليومية للتفاعل مع أجهزة غوغل المنزلية.

وزودت غوغل مساعدها الرقمي بميزة المترجم الفوري لـ27 لغة ليتحدث ويترجم فورا المحادثات مع الزوار، وهي ميزة تسعى غوغل لأن تطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر أجهزة غوغل هوم.

ساعة غوغل الذكية

كما يشاهد الزوار لدى مرورهم من غرفة النوم ساعة غوغل الذكية المصممة خصيصا لغرفة النوم التي يمكنها تنبيهك حسب جدول أعمالك، ليس هذا فحسب بل يمكنها التحكم في جميع الأجهزة المنزلية.

وتقيس الساعة التي تم تصميمها بالتعاون مع شركة لينوفو سطوع الضوء في الغرفة، بحيث تنبه المستخدم برفق عن طريق ضبط سطوع الإضاءة في الغرفة.

ويتميز المساعد الرقمي الجديد من غوغل بقدرته على تمييز الأصوات، حيث يستطيع المستخدم إعطاءه الأوامر عن طريق صوته فقط، فمثلا لو كان هناك زوار يريدون معرفة موقع المنزل يكفي أن تطلب من المساعد الرقمي إرسال موقع المنزل بصوتك فقط فيتواصل بدوره مع تطبيق خرائط غوغل ويرسل الموقع إلى جهة الاتصال المخزنة في هاتفك.

ولا يقتصر هذا التواصل والارتباط على تطبيقات غوغل فقط كخرائط غوغل والبريد الإلكتروني، بل يمكن أن يتصل بالتطبيقات الأخرى، مثل الواتساب وفيسبوك وغيرها.

هذه الأجواء الترفيهية التي قدمتها الشركة الأميركية تدل على حرصها على إعطاء المستخدمين لمنتجاتها تجربة لا تنسى، وهو جزء من عملية التسويق التي تعتمد على تجربة المستخدم أكثر من العروض التقديمية التقليدية.