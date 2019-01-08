 تحديث جديد على خدمة الملصقات من واتساب

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تحديث جديد على خدمة الملصقات من واتساب

من الميزات الجديدة التي يسعى واتساب لإضافتها، ميزة إضافة ملصقات على الصور ومقاطع الفيديو وملفات "جيف" (رويترز)
من الميزات الجديدة التي يسعى واتساب لإضافتها، ميزة إضافة ملصقات على الصور ومقاطع الفيديو وملفات "جيف" (رويترز)

كشف موقع ويبيتا أنفو (WeBetaInfo) المشهور بتحليل الإصدارات الأولى من البرمجيات، عن مجموعة من الخدمات تنوي واتساب إدراجها ضمن تحديثها القادم.

ويكشف التقرير عن أبرز الميزات وهي الرد الخاص من مجموعة دردشة، فلو كنت في مجموعة دردشة وأردت الرد على رسالة على الخاص، يكفي أن تضغط على الرسالة المرسلة من الشخص بشكل مطول حتى تظهر لك خدمة الرد الخاص.

يذكر أن هذه الخدمة موجودة في التحديث السابق ولكنها مخفية في قائمة الإعدادات، وتسهّل هذه الأداة الجديدة الرد على الأشخاص بشكل فردي وسريع في محادثات المجموعات.

ومن الميزات الجديدة أيضا ميزة إضافة ملصقات على الصور ومقاطع الفيديو وملفات "جيف" (GIF).

حيث يمكن للمستخدم أن يختار من قسم الوسائط المتعددة الجديد الملصقات التي يرغب في تضمينها في الصور ومقاطع الفيديو، ويقوم بتحديد الصورة أو الفيديو الذي يرغب في إضافة الملصق إليه قبل الإرسال.

بالإضافة إلى هذه الخدمات، يقول التقرير إن واتساب تعمل على ميزة التحديث الليلي الذي يهدف لتقليل الضغط على العينين عند التصفح مدة طويلة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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