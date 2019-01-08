شاهد.. تلفزيونات المستقبل ضخمة ومؤلفة من وحدات وقابلة للطي

انطلق اليوم في مدينة لاس فيغاس الأميركية معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي إس) 2019، الذي جمع تحت سقفه العشرات من كبرى شركات التقنية التي تتنافس لعرض أحدث مبتكراتها، ورغم عشرات التقنيات التي شملها المعرض، فإن التلفزيونات لا تزال تهيمن على هذا المعرض الشهير.

بطبيعة الحال، فقد استحوذت ثلاث شركات، هي سامسونغ وإل جي وسوني، على الاهتمام بشكل خاص، لأنها قدمت خلال المعرض ما يمكن أن توصف بأنها تلفزيونات المستقبل.

سامسونغ.. تلفزيون الحائط القابل للتجميع والتشكيل

أثار تلفزيون سامسونغ (the wall TV) إعجاب النقاد لما تميز به من تقنية مستقبلية تتمثل في مفهوم التلفزيون التجميعي (modular TV) الذي يتألف من وحدات منفصلة يمكن تركيبها مع بعضها حسب الحاجة لتشكيل تراكيب مختلفة من التلفزيون طويلة أو قصيرة أو فائقة الاستطالة مثلا.

فكل وحدة عبارة عن شاشة مربعة الشكل بسمك 30 مليمترا، وعند وضع هذه الوحدات بجوار بعضها فإن صورة التلفزيون تمتد عبرها ليتشكل لك تلفزيون بالقياس والشكل الذي تريد تبعا لديكور منزلك.

ويأتي هذا التلفزيون، الذي يعمل بتقنية "مايكروليد" (MicroLED) الجديدة، بقياس 75 بوصة، لكنها كشفت عن تلفزيون حائط أيضا بقياس عملاق يبلغ 219 بوصة بدقة 4كي.

ولم تكشف سامسونغ عن سعر هذا الجهاز، لكنها كانت أعلنت سابقا أنها تخطط للبدء ببيعه في الولايات المتحدة هذا العام.

إل جي.. تلفزيون يختفي عندما لا تشاهده

كشف شركة إل جي بالمعرض عن نسخة استهلاكية من تلفزيونها القابل للطي الذي يحمل اسم "سيغنيتشر أوليد تي في آر" ويعمل بدقة 4كي، والذي كانت كشفت عن مفهومه العام الماضي.

وتصميم التلفزيون غريب بعض الشيء، حيث يأتي بشكل صندوق مستطيل تخرج منه الشاشة عندما تريد مشاهدته، ثم تختفي (تُطوى) داخله عندما لا ترغب بمشاهدته، ولذلك فرغم أنه يوصف بأنه تلفزيون قابل للطي، فإنه لا يطوى بشكل تام وإنما يطوى إلى حد تسميه إل جي بـ"خط الرؤية"، الذي يملك خمسة أنماط هي: الموسيقى والساعة والإطار والمزاج (Mood) وهوم داشبورد (Home dashboard).

تخطط الشركة لبيع الجهاز -وهو بقياس 65 بوصة- في الولايات المتحدة قبل نهاية هذا العام، لكن لم تحدد الشهر الذي ستطرحه فيه أو تكلفته.

ويرى الخبراء -وفقا لموقع بي بي سي- أنه من غير المرجح أن تصبح التقنية شعبية بين المستخدمين لسنوات قادمة لأنها ستكون مكلفة جدا.

سوني.. تلفزيونات عملاقة بدقة 8كي و4كي

بدورها استعرضت سوني أجهزة جديدة ضخمة القياس من تلفزيوناتها من سلسلة Z9G بدقة 8كي (بتقنية إل سي دي)، وسلسلة تلفزيونات أوليد A9G بدقة 4كي.

فعلى سبيل المثال، عرضت الشركة نموذجين من تلفزيون Z9G بقياس 85 بوصة و98 بوصة، وثلاثة نماذج من تلفزيون A9G بقياسات 55 و65 و77 بوصة.

وتعمل جميع التلفزيونات بمعالج الصور "إكس1 ألتيميت" الذي تقول الشركة إنه "يملك خوارزمية فريدة طُورت خصيصا لتلفزيونات 8كي حيث يمكنها بذكاء تمييز وتحليل كل عنصر في الصورة لينتج عن ذلك تفاصيل استثنائية وتباين أعلى من أجل صورة أكثر واقعية تعبر عما أراده صناع المحتوى".

ويعتبر تلفزيون Z9G أول تلفزيونات سوني بدقة 8كي الموجة للمستهلكين.

وتدعم كلا السلسلتين نمط نتفليكس الخاص، ونظام آيماكس المعزز، ونظام دولبي فيجن/أتموس. كما أنها تعمل بنظام أندرويد تي إصدار "أوريو" الذي من المفترض أن يقدم أداء أفضل مقارنة بنماذج تلفزيونات العام الماضي عند تصفح التطبيقات والقوائم.

ولم تعلن الشركة عن تفاصيل أسعار الأجهزة أو مواعيد طرحها.

