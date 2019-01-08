لماذا قررت آبل دفن الماضي ومصالحة سامسونغ؟

قررت آبل أنها ستسمح لتطبيق "آي تيونز" الخاص بها بالعمل على تلفزيونات سامسونغ، في تحول نادر من الشركة الأميركية التي طالما رفضت وضع برامجها على أجهزة الشركات الأخرى.

ويعني هذا أن الأفلام والبرامج التلفزيونية التي يتم شراؤها من خلال "آي تيونز" ستكون متاحة لمالكي التلفزيونات الذكية للشركة الكورية.

ولكن ماذا يعني هذا التغيير في سياسة آبل؟ وهل يستحق "آي تيونز" أن تغير الشركة لأجله إستراتيجيتها التي اتبعتها لسنوات طويلة؟ بل هل يستحق أن تتعاون الشركة مع منافستها المباشرة في مجال الهواتف الذكية؟

نتفليكس هي السبب

أغرى نجاح شركة نتفليكس الكبير في تغيير طريقة عرض البرامج وتقديم محتوى مميز من إنتاجها، العديد من الشركات -ومنها أمازون- لتتبع خطاها وإصدار نسخ خاصة بها من خدمات البث عند الطلب.

وكانت آبل قد أعلنت خلال مؤتمرها السنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن نيتها إطلاق هذه الخدمة في النصف الأول من العام الحالي.

ورصدت الشركة الأميركية مبلغ مليار دولار لإطلاق هذه الخدمة، حيث تعاقدت مع نجوم مثل أوبرا وينفري لعمل حلقات تبث عند الإطلاق. كما تعاقدت مع شركات إنتاج لعمل عشرين برنامجا خاصا عند الانطلاق.