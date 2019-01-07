في 2019.. هجمات إلكترونية أكثر وظهور قراصنة جدد

توقعت شركة كاسبرسكي لاب الروسية المتخصصة في الأمن الإلكتروني أن تشهد سنة 2019 المزيد من الهجمات الإلكترونية على الشبكات وأجهزة التوجيه (router)، وأجهزة "الموديم"، كما أفادت صحيفة لاتريبون الفرنسية على موقعها الإلكتروني.



وأوضح يساتي أدياز الباحث الأمني في شركة كاسبرسكي لاب أن تلك الهجمات ستكون صعبة الاكتشاف، كما أن العادات السيئة لمستخدمي المنتجات الجديدة ستزيد الأمر صعوبة.

وأضاف في تقريره أن مستوى الهجمات وصل إلى الحد الذي لم يعد ممكنا معه التجاهل، وضرب المثل بالبرمجيات الخبيثة التي أطلق عليها اسم "في بي إن فيلتر" (vpn filter) التي تم الكشف عنها في مايو/أيار الماضي بعد أن أصابت خمسين ألف جهاز توجيه على مستوى العالم، وتهدف هذه البرمجيات إلى جمع معلومات استخبارية، علاوة على تعطيل الأجهزة.

وقال التقرير إن لهذه الهجمات أيضا أهدافا جيوسياسية؛ حيث إنها رفعت الحرج عن بعض الحكومات للتحدث علنا عن الطرق التي تمكنها من حماية نفسها ومن الرد عليها، واعتمدت الدول الضحية الآن إستراتيجية التصيد الاحتيالي، مما يضمن لها موقفا أفضل في المفاوضات حول هذه القضية، خاصة عندما يعزى الهجوم مثلا لمجموعة قراصنة يُدعى أنهم خارجون عن سيطرة الدولة.

ويشكل الخوف الناتج عن هذه القرصنة أهم نجاحات هؤلاء المتسللين، ويمكنهم الآن استغلال هذا الخوف والشك والارتياب، التي تحدث بطريقة أكثر خبثا، مما يزيد حالة الذعر والاضطراب هذه.